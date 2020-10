Flores comestíveis: quais são, dicas de receitas e onde comprar

O consumo de flores comestíveis é um tema que ainda desperta receios entre as pessoas. Mas saiba que elas não são exclusividade da alta gastronomia ou dos realities de culinária que costumamos assistir pela TV. Você também utilizá-las para deixar o seu prato mais colorido, rico e saudável.

E, para isso, é importante saber tudo sobre as flores comestíveis, como as espécies indicadas, cuidados na ingestão, onde comprar e ideias de receitas. Elas entram na categoria das plantas alimentícias não convencionais e dão mais vida e sabor aos pratos.

Por isso, vamos entender a seguir.

Consumo de flores: os cuidados que você precisa ter

Em primeiro lugar, não saia comprando as flores da floricultura ou do supermercado para consumi-las, pois elas foram tratadas com pesticidas ou agrotóxicos. Assim sendo, é melhor deixar aquele arranjo lindo apenas de enfeite na mesa da sua casa, combinado?

Vale ressaltar que quando falamos de flores comestíveis, a palavra “comestível” significa que ela foi cultivada com essa finalidade, sem o uso de conservantes nocivos à saúde. Além do mais, algumas espécies reúnem muitas variedades e os seus nomes podem mudar de região para região. Então, para não ter erro, procure pelo seu nome científico.

Mas as flores comestíveis têm valor nutritivo?

Vamos concordar que as flores comestíveis têm o poder de deixar qualquer prato bonito. Contudo, se você se perguntou se elas possuem algum valor além do estético, a resposta é sim.

Algumas espécies como o dente-de-leão, a acácia branca, a calêndula e o hibisco são ricas em fibras, vitaminas e têm efeitos antioxidantes e antirreumáticos. Outra notícia boa: elas apresentam baixo valor calórico (cerca de 40 kcal para cada 100g), ou seja, são perfeitas para quem está de dieta.

Consumo de flores: quais são comestíveis?

Cruas em saladas, cozidas, salteadas, empanadas, geleias, mousse, drinks. O que não faltam são espécies de flores comestíveis e receitas incríveis que agregam sabor ao paladar. Vamos a elas!

Rosas

Conhecidas como rosa-miniatura, mini-rosa, roseira-miniatura (Rosa pp), elas são utilizadas em saladas, na decoração de pratos variados e rendem ótimas geleias e compotas.

As suas pétalas frescas são comestíveis, porém, o indicado é remover a sua parte branca que é amarga. O seu sabor não é muito forte, mas pode ir do doce ao amargo.

Dica de receita: geleia de rosas

Ingredientes

100g de pétalas de rosas

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de chá de rosas

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

É muito simples, pois você vai misturar todos os ingredientes e levar ao fogão até dar o ponto de geleia. Em seguida, reserve o doce em vidros e utilize para recheio ou cobertura de bolo, por exemplo.

Flores comestíveis – Amor-perfeito

A amor-perfeito-de-jardim (Viola x wittrochiana) vai muito bem em saladas de hortaliças e de frutas, em sopas, sobremesas e em bebidas e drinks.

Aliás, o seu sabor é suave e levemente adocicado, ideal para uma salada de fruta como a que você confere abaixo.

Salada de fruta com amor-perfeito

Ingredientes

1 cacho de uvas verdes sem sementes

1 mamão papaia firme

2 laranjas

2 bananas nanicas

1 maçã

1 cálice de licor de sua preferência

Flores de amor-perfeito

Modo de preparo

Primeiro, descasque, corte todas as frutas e retire suas sementes. Em seguida, misture tudo em um recipiente grande. Por fim, regue com licor e acrescente as flores no final.

Flor de abóbora

Também conhecida como abóbora-listrada ou mogango (Cucurbita pepo), ela é rica em fibras, cálcio, vitamina C e tem um sabor suave. A flor de abóbora é perfeita para saladas ou receitas cozidas.

Ademais, ela serve para geleias ou mousse; e a sua semente é indicada para salpicar pães, como se fosse gergelim, sabe? Portanto, não jogue a flor da abóbora sem antes testá-la em uma receita deliciosa. Confira:

Flor de abóbora empanada

Ingredientes

20 flores de abóbora

Presunto e muçarela cortados em pedaços retangulares

2 colheres de sopa de farinha de trigo com fermento

2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento

Salsinha e cebolinha desidratadas

1 colher de sopa de queijo ralado

2 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave as flores de abóbora e retire o pólen e caule. Em seguida, recheie cada uma com um pedaço de presunto e muçarela. Logo depois, bata os ovos com o queijo ralado, misture as farinhas, as ervas secas e o sal até formar um creme homogêneo e espesso. Por último, banhe as flores na massa, gire as pétalas de forma suave para empanar e frite-as no óleo quente.

Capuchinha

A capuchinha também recebe outros nomes como chaguinha, capuchinha-grande, agrião-dos-monges, nastúrcio (Tropaeolum majus). As suas flores frescas têm sabor picante, que lembram o agrião e a rúcula. Assim, elas dão um up em saladas, omeletes, suflês e massas.

Omelete vegana de capuchinha

Ingredientes

1 batatas cozidas e descascadas

1 colheres de sopa de leite vegetal de sua preferência

½ xícara de farinha de trigo

2 sementes de capuchinha

2 folhas frescas e jovens de capuchinha

Pétalas de 4 capuchinhas

Sal, pimenta do reino a gosto

1 colher de sopa de óleo de coco ou de girassol

Modo de preparo

Comece amassando as batatas para misturá-las com o leite vegetal e a farinha de trigo. Depois de formar uma massa homogênea, acrescente as sementes de capuchinha amassadas, as folhas e pétalas. Tempere com sal e pimenta e leve à frigideira com óleo quente em fogo baixo. Por fim, enfeite a sua omelete com as pétalas.

Flores comestíveis – Hibisco

Se engana quem pensa que o hibisco serve somente para aquele chazinho. O seu sabor azedo, quase cítrico, agrega também sabor às saladas e até mesmo em receitas de risotos.

Da mesma forma, o hibisco também é muito utilizado para extrair corante natural para receitas doces. O seu nome científico é Hibiscus rosa-sinensis.

Tagetes

A tagete-anã, cravo-de-defunto ou cravo-da-índica (Tagetes patula) tem um gosto levemente amargo e é indicada para saladas, sopas, molhos, bolos e pães. Ao mesmo tempo, ela serve como substituta do açafrão da terra em alguns países.

Calêndula

A calêndula uma das flores comestíveis mais versáteis. Ela enfeita os jardins, garante a famosa brincadeira bem-me-quer, mal-me-quer e, óbvio, compõe receitas frias que aquecem os olhos e o estômago de qualquer pessoa.

Saiba que apenas as suas pétalas, de gosto picante e suavemente amargo, são comestíveis. Dessa forma, ela é uma ótima opção para saladas, arroz, pratos com peixes ou frutos do mar, sopas, queijos, omeletes, caldos e iogurtes.

Outras opções indicadas de flores comestíveis

Beijo-de-frade, balsâmica, bálsamo-de-jardim (Impatiens balsamina)

Boca-de-leão (Antirhrinus majus)

Borragem, borago (Borago officinalis)

Cravina (Diathus chinensis)

Dália, dália-de-jardim, adália (Dahlia pinnata)

Dente-de-leão, chicória-silvestre, taraxaco (Taraxacum officinale)

Girassol, corona-solar, margarida-do-peru (Helianthus annuus)

Onze-horas, portulaca (Portulaca grandiflora)

Consumo de flores: onde comprar

Dependendo da espécie, é mais difícil encontrar flores comestíveis nos supermercados. Por isso, o ideal é comprá-las em grandes redes de Garden, mercearias gourmet ou direto com produtores locais.

Sem dúvida, as centrais de abastecimento e distribuição de alimentos de sua região reúnem variedades de produtores de flores que cultivam essas espécies. E você já consumiu algumas dessas plantas? Conta pra gente nos comentários.

Fonte: Cozinha do Jardim, Jardim de Flores, Tudo Gostoso, GreenMe