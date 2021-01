Focaccia: veja como preparar essa receita tradicional italiana

A focaccia é uma especialidade italiana simplesmente deliciosa. O pão fofinho com pequenos furinhos é uma espécie de “brioche salgado” suave, leve e dourado com um doce aroma de ervas aromáticas e azeite de oliva.

A receita surgiu na Roma antiga, onde ela era assada sobre as brasas para ter a maciez e crocância inigualável. Além disso, esse era considerado um prato “comum” feito por pessoas mais simples e trabalhadores que utilizavam os ingredientes locais que tinham acesso, como o trigo e o azeite de oliva.

Sendo assim, este é um prato de origem modesta que ganhou o coração da Itália e depois do mundo todo pelo seu sabor.

Este é um pão perfeito para servir no café da manhã ou da tarde, ou até mesmo como parte de uma entrada antes do jantar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, é um prato delicioso para se levar em uma festa com os amigos ou no almoço com a família.

Vamos conferir como fazer uma focaccia?

Focaccia: como fazer

Fazer uma focaccia não é tão difícil quanto parece ser, além disso, é um processo bem divertido. Se você tiver filhos, pode convidá-los a trabalhar com a massa e decorá-la com você. Afinal, envolver a família no processo de cozinhar pode trazer momentos bem prazerosos.

A base de preparo de uma focaccia é similar a de um pão caseiro, a diferença é que ela não crescerá tanto. Assim, a massa se parece como uma “almofadinha” de pão, que será fofa, mas não tão alta.

Contudo, o processo de trabalhar a massa, deixá-la descansar e assar na temperatura certa também são muito importantes.

Dicas de sabores para a focaccia

A focaccia pode ter diferentes sabores, as tradicionais italianas são ricas em azeites, mas você pode colocar azeitonas, presunto, cogumelos, chorizo, linguiça calabresa e muito mais.

Além disso, você pode decorar sua focaccia com ervas como alecrim ou até mesmo com tomates.

Experimente também colocar um toque de manjericão na sua focaccia, ela traz mais frescor e é uma deliciosa explosão de sabores.

Focaccia Rita Lobo

Ingredientes:

Para fermentação:

1 tablete de fermento biológico (o que se compra no mercado)

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa azeite

1 e ½ xícara de água morna

1 xícara de farinha

Para o pão:

1 ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo

1 ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo integral

2 colheres (chá) de sal



Modo de preparo para o fermento:

Em uma tigela grande coloque o fermento biológico e o mel e mexa bem. Coloque a água morna e a farinha, e continue mexendo. Logo depois, coloque duas colheres de sopa de azeite. Assim, mexa bem essa mistura, tampe e deixe descansar por 30 minutos.

Modo de preparo para a massa:

Em uma tigela à parte, comece a preparar a massa. Coloque a 1 xícara e ¼ da farinha de trigo, depois a farinha integral e misture. Despeje sobre essa farinha a massa que você fermentou anteriormente. Comece a misturar e a sovar essa massa com as mãos. Polvilhe um pouco de farinha sobre uma mesa ou bancada e coloque a massa sobre ela, assim fica melhor para sovar. Polvilhe mais farinha para ela ir chegando ao ponto. O ponto ideal é quando ela já está soltando das mãos. Coloque um pouquinho de azeite em uma tigela para untá-la e dentro dela coloque a massa para descansar por 1 hora. Além disso, cubra a tigela com um pano. Logo depois, unte uma forma com azeite, e com cuidado passe a massa descansada para a forma. Você não precisará abrir a massa, mas unte as pontas dos seus dedos com azeite e faça furinhos na massa. Para dar um aroma na focaccia, coloque raminhos de alecrim e cubra-os com um pouquinho de azeite. Coloque uma colher de sopa de azeite sobre a massa. Além disso, polvilhe também um pouco de sal grosso. Asse a massa por 30 minutos no forno pré-aquecido a 180º.

Focaccia de fermentação natural

Ingredientes:

500g de farinha de trigo branca

395ml de água

40ml de azeite de oliva

80g de fermento natural alimentado

10g de sal

Cobertura

Tomates cereja

Azeitonas

Alecrim

Azeite de Oliva

Modo de preparo:

Em uma tigela junte todos os ingredientes líquidos, bem como o fermento natural fermentado. Dessa forma, misture bem até o fermento dissolver completamente. Adicione a farinha de trigo e o sal. Misture bem até que toda a farinha se incorpore à massa. Cubra a tigela com um plástico filme ou pano de prato úmido e deixe a massa descansar por 30 minutos. Depois, molhe as mãos com água e faça movimentos de dobras na massa para trabalhar o glúten. Faça esse processo por um minuto, depois cubra novamente a massa e a deixe descansar por mais 30 minutos. Passado o segundo descanso, repita o mesmo processo de dobras. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos. Repita o processo das dobras pela terceira vez e leve para mais um descanso de 30 minutos. Repita todo o processo pela quarta e última vez. Deixe descansar por mais 30 minutos. Unte uma assadeira com bastante azeite. Coloque a massa e tente deixá-la da mesma altura em toda a assadeira. Cubra e deixe fermentar por mais 3 horas. Depois desse tempo, despeje mais azeite sobre a massa. Coloque um pouco de azeite em seus dedos e faça os furinhos tradicionais da focaccia. Pressione bem leve até o fundo da assadeira.

Modo de preparo da cobertura e finalização:

Agora coloque a cobertura. Corte os tomates cerejas ao meio e as azeitonas em rodelas. Coloque os tomates na massa os empurrando bem para que entrem. Faça o mesmo com a azeitona. Coloque os raminhos de alecrim por cima, ele não precisa ficar imerso. Faça uma salmoura misturando uma colher de sal em cinco colheres de água e mexa bem. Respingue essa água sobre a massa para deixa-la mais salgadinha. Coloque mais azeite sobre a massa, e deixe descansar por mais 1 hora. Pré-aqueça o forno a 230º por 30 minutos, e depois leve a focaccia ao forno e asse de 25 a 30 minutos.

Dica: Após assar, espere uns 5 minutos antes de desinformar.

Focaccia tradicional italiana

Ingredientes:

400g de farinha

1 sachê de fermento biológico

2 colheres de café de sal

1 colher de café de açúcar

250ml de água morna

1 colher de chá de azeite de oliva

Cobertura:

30 ml de azeite

50 ml de água

Sal grosso

Alecrim

Modo de preparo: