Geladinho gourmet: aprenda 9 receitas deliciosas para se refrescar

Sacolé, geladinho, din din ou gelinho. São muitos nomes para a mesma delícia que é na verdade um picolé no saquinho muito popular no Brasil. Com o passar do tempo, as receitas foram ficando cada vez mais elaboradas e deliciosas. E para te ajudar a se refrescar nesse calor, separamos 9 opções da versão gourmet do geladinho.

Geladinho gourmet

Os geladinhos normalmente, são opções práticas e baratas e justamente por isso, se tornaram ótimas fontes de renda. Mas, recentemente, as versões gourmet apareceram para diversificar o mercado e para conquistar os paladares mais exigentes – no entanto, não se engane, ainda são muito fáceis de fazer. Veja:

Geladinho gourmet de prestígio

500ml de leite

1/2 caixa de leite condensado

1 vidro de leite de coco (200ml)

1 pacote de coco ralado

500g de Chocolate derretido de boa qualidade

Modo de preparo: n o liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado. Bata tudo e reserve. Coloque o chocolate derretido em um saco de confeiteiro ou em um saquinho normal (limpo) com a pontinha cortada. Em seguida encha o saquinho de geladinho com o chocolate derretido até aproximadamente 2 dedos. Aperte o saquinho de geladinho, espalhando o chocolate, deixando sem chocolate apenas a parte que irá dar o nó. Não deixe bolhas de ar. Em seguida, coloque um funil na boca do saquinho de geladinho e encha com o líquido que foi batido. Faça um nó na ponta e leve ao congelador ou freezer por cerca de 4 hora ou até congelar.

Geladinho gourmet de leite ninho com morango

1 litro de leite;

1 caixa de leite condensado;

5 colheres de (sopa) de açúcar;

1 caixa de creme de leite;

1 xícara de leite em pó (Medida da xícara 200ml);

1 colher de (sopa) de liga neutra (Para deixar cremoso);

1 bandeja de morangos;

4 colheres de (sopa) de açúcar.

Modo de preparo: p rimeiramente, em uma panela coloque o açúcar e o morango. Após cinco minutos, terá uma calda de morango. Reserve. Logo depois, em um liquidificador, coloque o leite, açúcar, creme de leite, o leite em pó, o leite condensado e por fim, a liga neutra. Bata por três minutos. Por último, coloque a calda fria e a mistura que foi feita no liquidificador dentro do saquinho. Congele e sirva.

Geladinho gourmet de Maracujá

3 maracujás (guarde algumas sementes)

500 ml de leite

1/2 lata de leite condensado

1/2 lata de creme de leite

Açúcar a gosto

Modo de Preparo: a bra a fruta e retire a polpa dos maracujás. Guarde algumas sementes para decorar seu geladinho. Junte todos os ingredientes no liquidificador. Bata até que fique bem cremoso. Antes de encher os saquinhos de geladinho, coloque algumas semente para decorar. Coe e com a ajuda de um funil, encha os saquinhos de geladinho. Dê um nó na ponta e leve ao congelador.

Geladinho de caipirinha (+18 anos)

5 limões cortados

100 ml de água

8 colheres (sopa) de açúcar

100 ml de suco de limão

100 ml de cachaça

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo: p rimeiramente, em uma coqueteleira, adicione o limão e o açúcar. Amasse bem com um socador ou em um pilão. Posteriormente, acrescente o suco de limão, a água, a cachaça e as raspas de limão a gosto. Logo depois, feche a coqueteleira e chacoalhe bem para misturar. Transfira a bebida para os saquinhos de sacolé com o auxílio de um funil. Por fim, leve ao freezer até congelar.

Oreo no geladinho

1 lata de leite condensado

250ml de leite

8 biscoito de Oreo

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo: p rimeiramente, bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo. Coloque alguns pedaços da bolacha no saquinho e despeje a mistura. Leve ao congelador, espere de 4 a 6 horas e está pronto!

Geladinho de Nutella

2 colheres (sopa) de amido de milho

50 ml de água

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

300 g de Nutella

2 colheres (sopa) de cacau em pó

Modo de preparo: d issolva o amido de milho em 50 ml de água; reserve. Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho dissolvido. Deixe ferver e misture até engrossar um pouco; espere esfriar. Transfira para um liquidificador e adicione o leite condensado, a Nutella e o cacau em pó. Bata bem. Preencha os saquinhos de geladinho com o auxílio de um funil. Feche os saquinhos e leve ao freezer até congelar.

Geladinho torta de limão

1 1/2 xícaras (chá) de leite

600 gr de leite condensado

50 gr de biscoito maisena

1 unidade de limão espremido

Modo de preparo: b ata o leite, o suco do limão e o leite condensado no liquidificador por 30 segundos. Adicione os biscoitos maisena e misture. Depois, despeje a mistura nos saquinhos de geladinho com o auxílio de um funil e leve ao freezer por 3 horas.

Sacolé de Ovomaltine

1 lata e meia de leite condensado

1500 ml de leite

3 colheres (de sopa) de Ovomaltine

Modo de preparo: e m um liquidificador, adicione o leite e o leite condensado. Bata muito bem. Agora separe 400 ml dessa mistura em um recipiente. Adicione o Ovomaltine e misture bem. Em seguida coloque nos saquinhos, amarre e leve ao congelador entre 2 e 3 horas. Sirva em seguida.

Geladinho gourmet de paçoca

1 litro de leite integral

1 caixa de creme de leite

1 caixa de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite em pó

1 colher de sopa de liga neutra

500 mililitro (ml) de mistura base

4 unidades de paçoca

Modo de preparo: leve ao liquidificador o leite, o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a liga neutra. Bata até ficar tudo bem misturado. Junte as unidades de paçoca no liquidificador. Deixe descansar por 5 minutos e retire o excesso de espuma com uma colher para evitar que se formem bolhas de ar dentro do geladinho (isso vale para todas as receitas). Com a ajuda de um funil, coloque o líquido dentro do saquinho. Dê um nó, corte o excesso de plástico e leve ao congelador por algumas horas e sirva em seguida.

