Granola salgada: veja como comer e aprenda receitas deliciosas

A granola salgada é um item muito nutritivo e crocante, que pode ser usado em várias receitas. Ou até mesmo ser consumida sozinha, como um lanchinho saudável. Entre os seus principais benefícios está a redução do colesterol.

Mas o melhor de tudo é que ela é bastante variável, deixando os seus pratos mais gostosos e saudáveis. Ou seja, e pode ser utilizada em saladas, sopas ou em qualquer outro prato que você queira deixar mais crocante.

Apesar de ser popularmente conhecida como doce, a versão salgada da granola também está ficando mais conhecida. Por ser tão saborosa quanto a versão tradicional.

E o melhor de tudo é que você não precisa se prender a uma única receita. Variadas formas de consumo podem ser feitas, onde mais descobertas são realizadas.

Assim, a granola salgada é excelente para dar um sabor a mais em suas refeições no dia a dia. Confira mais curiosidades sobre este alimento nutritivo. E também aprenda algumas receitas para serem acrescentadas em seu cotidiano. Continue a leitura!

O que é granola salgada?

Quando se fala em granola salgada, a expressão pode causar estranhamento em muitas pessoas. Afinal, a granola é conhecida por ter um sabor adocicado. Ela é composta, geralmente, por um mix de cereais, como flocos de aveia, de arroz, nozes, castanhas, mel e também frutas secas (como a uva passas).

Mas a versão salgada pode ser feita por meio da mistura de de várias sementes. Entre as mais usadas estão as de abóbora, girassol, linhaça, gergelim e chia. Elas que são ricas em fibras e minerais importantes.

Além disso, podem ser acrescentadas as ervas que você mais gosta, como salsinha, cebolinha, tomilho, coentro, alecrim, entre outras.

E o melhor de tudo é que seu preparo não é difícil. Você pode usar uma frigideira e um pouco de azeite. Misture os ingredientes para que fiquem crocantes. Uma dica é acrescentar tempero com pimentas e raspas de limão, para um sabor mais delicioso.

Assim está pronta a sua granola salgada, que é rica em fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes e substâncias que garantem equilíbrio para o corpo. Além disso, a granola salgada auxilia na digestão e faz bem para os sistemas nervoso e cardiovascular.

Dicas de misturas para fazer granola

Por ser um prato leve, você pode usar a granola salgada de várias formas. Como misturada na salada, por exemplo. Você pode colocá-la em um recipiente junto com vegetais como brócolis, alface, tomate, rúcula, agrião, cebola, palmito etc. E acrescente um pouco de azeite ou limão.

As fibras da granola são ótimas aliadas dos minerais presentes nos vegetais. Assim, ela dá uma maior sensação de saciedade. Por isso, aposte nessa saborosa mistura em suas refeições.

Todavia, você também pode consumir a granola salgada pura, no café da manhã ou lanche da tarde. Ou então misturar com alguma fruta ou iogurte. Assim como a doce, ela também fica ótima com esses ingredientes e acrescenta muito em termos nutricionais.

Assim, você pode colocar as sementes por cima de um mamão ou banana amassada, que fica delicioso Outra dica interessante é comer a granola pura na hora do lanche, como uma espécie de tira gosto.

Por fim, outra dica é que a granola salgada também é um ótimo ingrediente no preparo de pães. Em receitas caseiras, o seu uso é ideal.

Contudo, ela pode ser misturada à massa para fazer um pão mais nutritivo ou ser jogada por cima da massa já assada. O ideal é que você faça uma massa de pão integral (que é mais rica em fibras e nutrientes) e depois incremente com a granola.

Receitas de granola salgada

Veja a seguir algumas deliciosas receitas usando a granola salgada:

Receita de granola salgada light com aveia em flocos

Ingredientes

flocos de milho;

castanhas picadas;

sementes de abóbora tostadas;

sementes de girassol sem casca;

linhaça dourada;

gergelim torrado;

aveia em flocos;

ervas desidratadas;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Misture todos os os ingredientes muito bem,. Depois tempere a gosto e guarde em um pote fechado hermeticamente para conservar por até 15 dias.

Receita de granola salgada light com flocos de arroz

Ingredientes

flocos de arroz;

castanha de caju sem sal;

amendoim torrado;

linhaça dourada;

gergelim integral;

semente de girassol sem casca;

6 ml de azeite;

zaatar;

cominho em pó;

curry;

1 pitada de sal rosa do Himalaia.

Modo de preparo

Coloque em uma tigela os flocos de arroz, as castanhas de caju sem sal, amendoim torrado e a linhaça dourada. Acrescente o gergelim e a semente de girassol. Posteriormente, adicione o azeite, zaatar, cominho e o curry. Tempere com o sal rosa.

Misture bem e distribua em uma assadeira grande. Leve para assar em forno a 180 graus por 20 minutos ou até dourar. Assim, espere esfriar, guarde em compotas fechadas de vidro e salpique em saladas.

Receita de granola salgada light com nozes

Ingredientes

damasco turco;

curry em pó;

pimenta caiena;

uvas passas pretas sem sementes;

uvas passas brancas sem sementes;

semente de mostarda;

batata palha;

flocos de arroz;

flocos de milho sem açúcar;

amendoim sem pele e torrado;

nozes picadas;

tâmaras sem sementes cortadas em fatias;

castanha-do-pará picada;

amêndoas cortadas em lâminas finas;

1 colher de sopa de óleo de milho;

sal a gosto.

Modo de preparo

Torre, numa frigideira as amêndoas cortadas em lâminas finas por 10 minutos em fogo baixo. Deixe esfriar. Torre numa frigideira a castanha do Pará picada por 10 minutos, em fogo baixo e mexendo sempre. Deixe esfriar.

Misture as tâmaras sem semente cortadas em fatias com as nozes, amendoim, flocos de milho, flocos de arroz, batata palha, sementes de mostarda, uvas-passas, pimenta caiena e damasco. Dissolva o curry no óleo de milho e incorpore bem. Tempere com sal. Sirva em seguida.

Viu como a granola salgada é uma excelente opção para acrescentar nas receitas? Assim ela vira uma verdadeira aliada para uma alimentação mais saudável e nutritiva! Invista hoje mesmo nesse alimento e aprecie os benefícios à sua saúde.