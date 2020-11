Você sabe como fazer granola? O alimento que vem ganhando notoriedade na mesa de café da manhã dos brasileiros é extremamente versátil e simples de se fazer. Incorpore essa delícia a receitas salgadas e doces e adicionam sabor, textura e nutrição.

Conheça um pouquinho sobre esse alimento poderoso, aprenda a fazer essa receita deliciosa em casa e mude seus hábitos! Dessa forma, sua alimentação ficará muito mais saudável!

O que é granola?

Mas afinal, o que é granola? De nome diferente, a granola é simplesmente uma mistura de diversos ingredientes, como frutas secas, sementes e grãos, que podem ainda ser turbinados com outros componentes para adicionar sabor e vitalidade às suas receitas!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim, ela também pode levar ingredientes como mel e açúcar mascavo, sendo uma ótima pedida para você manter a sua alimentação mais saudável. Isso porque a granola é uma mistura boa de quantidades ideais de carboidratos, vitaminas e lipídios necessários para o ótimo funcionamento do corpo, especialmente do coração e do intestino.

Dessa maneira, aprenda como fazer em casa para você, seus filhos e seus amigos e compartilhe essa nova ideia de alimentação, para eu mais pessoas conheçam as delícias de se comer granola no café da manhã, no lanche e no jantar!

Como comer granola?

Agora que você sabe o que é a granola, aprenda como comê-la e como fazer granola, para facilitar o seu dia a dia e ainda ganhar uns descontinhos na hora de fazer compras! A granola é uma mistura que fornece bastante energia ao organismo, por sua composição de carboidratos e lipídios.

Então, a dica de ouro para mudar sua alimentação e aprender a como comer granola é trocar alguns elementos do seu café da manhã, lanche ou jantar, que são ricos nestes componentes pela granola. Por exemplo, troque pães e torradas por um iogurte grego salpicado da sua granola.

3 alimentos que super combinam com granola

Além disso, incorpore a granola nos componentes em treinos e dietas alimentares, para recuperar a energia necessária depois da malhação, da dança e do exercício físico! Descubra três alimentos que super combinam com a granola para qualquer horário do seu dia!

Açaí

Uma ótima opção para o lanche de crianças e adultos é o açaí! O açaí já é um alimento bem nutritivo. Por isso, e deve ser incorporado tanto em alimentos doces quanto salgados, a depender da região do Brasil.

Com granola então, é considerada uma super refeição, de muito sabor e textura. Inclua sua granola no seu açaí e aproveite o melhor da sua alimentação até mesmo na hora do lanche.

Iogurte

Alimento essencial para o dia a dia, como o requeijão, a granola também pode ser incorporada em receitas leves! Para o café da manhã, podemos utilizar a granola em alimentos mais suaves, como o iogurte, para dar textura e nutrição! Aprenda a fazer granola em casa e incorpore a iogurtes para uma dieta ainda mais nutritiva e não deixe mais de aproveitar as delícias desse alimento.

Salada

A granola é um alimento tão versátil que pode ser incorporada nos momentos chaves da alimentação do brasileiro, como almoço e jantar. Incorpore granola a uma salada com uma grande variedade de folhas. Ela vai te dar energia e nutrição para passar o dia inteiro bem.

Como fazer granola em casa?

Agora, o mais interessante: aprenda a fazer granola em casa! O mais legal da mistura é que você mesmo pode preparar este alimento em casa, da forma que você mais gostar! Assim, você pode fazer sua própria receitinha, adicionando os sabores e ingredientes que desejar.

Mas, para quem ainda está conhecendo esse alimento maravilhoso e super versátil, preparamos uma receitinha que vai deixar sua receita perfeita para todas as possibilidades de alimentos!

Ingredientes

Aveia natural em flocos grandes;

Diferentes tipos de castanhas e sementes da época;

Frutas secas da época;

Óleo de coco ou óleo nutritivo de sua escolha;

Sal e temperos à gosto;

Para as castanhas, você pode utilizar a castanha de caju, sementes de girassol, linhaça, chia, castanha-do-pará ou ainda uma misturinha de todas elas, ou das castanhas e sementes da região e da época do ano!

Ainda, você pode adicionar ingredientes que acrescentam um pouco mais de sabor a sua alimentação, como o mel, a uva-passa, banana passa e frutas como o damasco!

Dessa forma, essa misturinha vai fazer uma super diferença nas suas vitaminas, minerais e vai adicionar carboidratos e lipídios poderosos na sua dieta e da sua família.

Ela ainda vai diversificar sua cozinha e dar um charme todo especial aos seus pratos! Aprenda hoje como fazer essa receita e nunca mais largue esse prato poderoso!