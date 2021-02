Mousse de limão: 5 receitas fáceis de dar água na boca

Se você quer preparar uma sobremesa rápida e gostosa, a dica é o mousse de limão.

Além de ser delicioso, você não precisa de muitos ingredientes e pode fazê-lo facilmente.

Há diversas versões do mousse de limão, algumas mais simples e outras mais incrementadas. Por exemplo, há algumas receitas que combinam mais frutas ou até mesmo biscoitos, como o oreo. As combinações vão muito bem com o creme de limão e surpreendem pelo sabor.

Além disso, o mousse de limão pode ser uma opção de sobremesa fit para quem está de dieta. Assim, separamos para você 5 receitas que são deliciosas, versáteis e muito fáceis de preparar. Vamos conferir?

1.Mousse de limão rápida

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 copo (americano) de suco de limão

raspas de limão a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado e o creme de leite por 3 minutos. Acrescente aos poucos o suco de limão e continue batendo. Despeje o mousse em um refratário e leve à geladeira. Finalize com raspas de limão a gosto

2. Mousse de limão com oreo

Ingredientes:

2 cx de creme de leite

2 cx de leite condensado

3 pacotes de oreo

200 ml de suco de limão

Modo de preparo:

Triture os biscoitos no processador ou liquidificador. Separe um pouco da massa triturada, e o restante espalhe em um refratário. Pressione a massa para ficar bem compacta. Bata no liquidificador o creme de leite, leite condensado e o suco de limão. Coloque esse creme sobre os biscoitos triturados no refratário. Finalize polvilhando a farofa de biscoito que você reservou antes. Deixe na geladeira por no mínimo 2 horas antes de consumir.

3. Mousse de limão fit

Ingredientes:

200ml de leite de coco (pode usar caseiro)

250ml leite em pó desnatado

Suco de 1 limão (se preferir mais azedinho faça com 2 limões)

2 colheres rasa de xilitol (ou demerara/adoçante)

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes no liquidificador e bata por aproximadamente 5 minutos ou até que obtenha uma textura cremosa. Coloque em potinhos ou em uma tigela grande e polvilhe as raspas de limão. Leve a geladeira por 2 horas ou deixe de um dia para o outro se desejar uma consistência mais firme.

4.Mousse de limão com gelatina

Ingredientes:

4 ovos

2 limões

2 folhas de gelatina

70g de açúcar refinado

Modo de preparo:

Amoleça as folhas de gelatina em água fria. Rale a casca de meio limão e esprema o suco dos dois limões. Reserve. Quebre os ovos, separe as gemas das claras. Bata as gemas com o açúcar até a mistura ficar branca. Aqueça o suco dos limões e despeje-o sobre a mistura de açúcar e ovo. Misture e leve ao fogo baixo. Cozinhe a mistura por 2 a 3 minutos, mexendo sempre, depois retire a panela do fogo e deixe esfriar. Escorra a gelatina e mergulhe na mistura de limão. Derreta mexendo sempre e depois deixe esfriar. Adicione uma pitada de sal às claras e bata até ficarem firmes. Incorpore delicadamente no creme que você reservou e leve à geladeira. Decore a mousse com as raspas de limão.

5. Mousse de limão com morango

Ingredientes:

2 limões

1 laranja

250g de morango

4 ovos

50g de açúcar refinado

20g de amido de milho

Modo de preparo:

Primeiro, rale bem as raspas de um único limão. Em seguida, esprema os dois limões para extrair o suco. Quebre os 4 ovos (separe as claras e as gemas). Depois, em uma tigela misture as gemas com o açúcar e as raspas, e adicione o amido de milho peneirado. Em uma panela, aqueça o suco dos limões mexendo bem. Pegue outra panela e transfira o conteúdo da tigela para engrossar no fogo sem ferver. Reserve e espere esfriar. Bata as claras até ficarem firmes e envolva-as delicadamente no creme. Coloque o creme em um refratário e leve à geladeira para ficar mais firme. Enxágue e descasque os morangos, depois corte-os em fatias finas. Esprema a laranja e despeje o jogo sobre os morangos. Para servir, divida os morangos fatiados em copos ou xícaras, cubra com mousse de limão e decore com alguns morangos.

Dica: se você desejar, pode tirar as laranjas e apenas decorar a mousse de limão com os morangos. Uma dica de montagem é cortar os morangos e coloca-los em um copo, cobrir com creme e colocar mais morangos por cima, ou somente colocar os morangos sobre o creme em um refratário.

Você também pode substituir os morangos por uma compota ou geleia da fruta.