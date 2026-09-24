Nova Coca-Cola zero chega ao Brasil com zero cafeína, açúcar e calorias

A nova Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar chegou ao Brasil em setembro e deve ampliar sua presença nas prateleiras do país nas próximas semanas. A bebida mantém o sabor característico da Coca-Cola, mas traz uma diferença que está no próprio nome: não tem cafeína, açúcar nem calorias.

O que é a nova Coca-Cola Zero Cafeína e Zero Açúcar?

A Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar é uma nova variação da linha Coca-Cola Zero. A bebida foi desenvolvida para manter o sabor de Coca-Cola sem a presença de cafeína e açúcar. Assim como outros produtos da linha Zero, a bebida utiliza adoçantes para substituir o açúcar. A versão também não possui calorias, segundo as informações nutricionais divulgadas pela companhia.

Quem já experimentou garantiu ao Jornal DCI que o sabor é praticamente igual ao da versão tradicional, embora a bebida pareça um pouco mais “aguada”. A característica, no entanto, não é vista como algo negativo e não compromete o sabor do refrigerante.

A diferença para a Coca-Cola Zero Açúcar tradicional está principalmente na ausência de cafeína. E a novidade também pode ser reconhecida de longe: a marca adotou uma embalagem preta e dourada, visual diferentemente do tradicional vermelho da Coca-Cola. A identidade foi criada para destacar a bebida e aproximá-la de ocasiões de consumo durante a noite.

A proposta é atender quem gosta de refrigerante, mas prefere evitar a cafeína, especialmente no período noturno. A nova versão pode ser consumida no jantar, durante um filme ou série, depois do trabalho ou em encontros com amigos.

Brasil é o maior mercado da Coca Zero

A chegada da nova bebida acontece em um momento de expansão da linha Zero no mercado brasileiro. “O Brasil já é o maior mercado da linha Zero da Coca-Cola no mundo”, afirmou Luciana Batista, presidente da Coca-Cola Brasil.

Segundo a executiva, a mudança no comportamento dos consumidores tem impulsionado a procura por produtos com menor quantidade de açúcar e calorias. “Estamos tendo um crescimento muito grande da linha Zero, reconhecendo que muitos consumidores estão optando pela redução calórica”, disse Batista.

Ela também afirmou que a Coca-Cola Zero vem apresentando taxas de crescimento que, segundo sua avaliação, são “dignas de startups”. A estratégia ajuda a explicar a chegada de uma nova versão da bebida ao país. Em vez de disputar apenas pelo sabor, a marca passa a explorar também diferentes necessidades e ocasiões de consumo.

A Coca-Cola Zero Cafeína chegou ao Brasil em setembro e a distribuição deve avançar nas próximas semanas.

A expansão coloca a bebida no portfólio brasileiro da Coca-Cola em um momento no qual as versões Zero têm ganhado espaço entre os consumidores. A expectativa é que a nova opção passe a ser encontrada em diferentes pontos de venda à medida que a distribuição avance pelo país.