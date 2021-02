Panqueca low carb: saiba o que é e como preparar

A panqueca low carb é ótima para todos os momentos do dia. Seja para começar a manhã ou até mesmo no almoço ou no jantar ela se torna uma opção prática na hora de cozinhar, além de ser muito saborosa.

Mesmo se você estiver de dieta, você pode aproveitar as receitas de panqueca low carb. Elas contém menos calorias e são muito versáteis. Você pode fazer versões salgadas ou doces e combinar com diversos ingredientes.

Panqueca low carb: o que é

Quem não ama panqueca, não é mesmo? Seja no café da manhã para começar bem o dia ou no almoço acompanhada de molhos e bem recheadas, as panquecas são sempre bem-vindas.

Já low carb é uma dieta que reduz a quantidade de carboidrato das preparações e prioriza alimentos de baixo índice glicêmico. Há diversas receitas que foram adaptadas para as versões low carb, e a panqueca é uma delas.

Na versão low carb a panqueca pode usar farinhas mais saudáveis, frutas, leite de origem vegetal e outros ingredientes em versões light.

Logo abaixo você poderá conferir 6 receitas de panqueca low carb em versões doces ou salgadas. Vamos conferir?

1.Panqueca low carb sem farinha

Ingredientes:

2 ovos

2 colheres de requeijão light

1 colher de queijo parmesão ralado

1 colher de fermento em pó

Recheio:

3 colheres de azeite

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

250 gramas de carne moída

sal a gosto

páprica doce a gosto

4 a 6 colheres de molho de tomate

colorau a gosto

salsinha e cebolinha a gosto

Modo de preparo:

Comece a preparar o recheio, para isso aqueça o azeite e coloque a cebola e deixe até murchar. Coloque o alho, deixe dourar um pouco e acrescente a carne moída. Mexa e acrescente o sal, a páprica e deixe refogar até a carne cozinhar. Acrescente o molho de tomate e o colorau. Deixe refogar e coloque por último a cebolinha com a salsinha. Para o preparo da massa bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 3 minutos. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo baixo. Despeje a massa de forma que fique bem fina. Deixe dourar e vire para dourar o outro lado. Repita com o restante da massa. Coloque o recheio, enrole e regue o molho de tomate, depois polvilhe com queijo ralado, sirva em seguida.

2. Panqueca com farinha de amêndoas

Ingredientes:

1 ovo inteiro

10g de queijo ralado

10g de creme de leite

15g farinha de amêndoas

Gordura para untar (azeite, manteiga ou óleo de coco)

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes em um recipiente. Despeje a mistura em uma frigideira untada, em fogo baixo. Espere a mistura ficar firme, e então vire-a. Deixar dourar dos dois lados e sirva.

3. Panqueca de espinafre

Ingredientes:

1 xícara de espinafre

Ovo (1)

2 claras

1 colher de sopa de chia (em grãos ou farinha de chia)

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte uma frigideira com óleo ou azeite. Coloque a massa e deixe dourar, depois vire para dourar do outro lado. Se desejar, você pode recheá-la com algo da sua escolha, como queijo, frango, legumes, entre outros.

4. Panqueca low carb de chocolate

Ingredientes:

1 ovo

Farinha de coco (apenas uma colher)

1/2 colher de cacau em pó

1 colher de xilitol

Fermento em pó (apenas 1 colher)

Recheio:

3 colheres de creme de leite

2 colheres de cacau em pó

1 colher de xilitol

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes da massa em um recipiente e bata bem. Unte uma frigideira com óleo e coloque a massa da panqueca, doure dos dois lados. Coloque todos os ingredientes do recheio em uma panela em fogo médio e mexa até ficar homogêneo. Cubra a panqueca com o recheio e sirva.

5. Panqueca de banana

Ingredientes:

1 banana amassada

1 ovo

coco ralado (apenas uma colher, mas se quiser pode colocar mais)

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Amasse bem a banana e misture com todos os outros ingredientes. Unte uma frigideira e coloque a massa. Doure dos dois lados. Você pode servir com mel ou com frutas e iogurte.

6. Panqueca americana low carb

Ingredientes:

1 xícara de farinha de amêndoas

1/3 de xícara de farinha de coco

3 colheres de sopa de xilitol

1 colher de chá de fermento químico em pó

5 ovos

1/3 de xícara de leite de coco ou amêndoas

¼ de xícara de manteiga derretida ou óleo vegetal da sua preferência

1 colher de chá de extrato de baunilha ou amêndoa (se quiser)

Modo de preparo: