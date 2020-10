Parmegiana nordestina de carne-seca: Ana Maria Braga ensina receita

O nome do prato pode até ter origem italiana, mais especificamente de Parma, mas a receita de hoje é invenção brasileira: é a parmegiana nordestina de carne-seca.

Parmegiana nordestina de carne seca

Porção: 10

Tempo: 01h00

Dificuldade: Médio

Parmegiana nordestina de carne-seca

Parmegiana nordestina

1 kg de carne seca (de preferência coxão mole)

½ litro de leite

250 ml de água

2 ovos ligeiramente batidos com 1/2 xícara (chá) de água e temperados com sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras (chá) de farinha de rosca

Óleo o suficiente para fritar

1 litro de molho de tomate

300 g de queijo coalho ralado ou mussarela ralado

50 g queijo parmesão ralado

Mandioca palha e baião de dois para acompanhar

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca bem afiada, corte bifes finos da peça de carne seca a partir da parte larga. Coloque os bifes numa tigela com água e deixe de molho por 6 horas. DICA: durante este período, troque a água 2 vezes. Depois substitua a água por 1/2 litro de leite e deixe de molho mais 2 horas, o que ajuda a amaciar a carne e tirar o sal. Coloque os bifes numa panela de pressão com a água. Feche a panela e cozinhe por 8 a 10 minutos após pegar pressão. Depois deste tempo, retire a pressão imediatamente. Seque os bifes e passe-os numa mistura de ovos ligeiramente batidos com água e temperados com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Empane-os na farinha de rosca e aperte bem. Numa frigideira grande com bastante óleo, frite os bifes até que fiquem dourados dos dois lados. Reserve-os. DICA: você também pode acomodar os bifes (já empanados) numa assadeira untada com óleo e levá-los para assar em forno preaquecido a 180ºC por +/35 minutos. Num refratário ou prato, coloque uma camada de molho de tomate, depois uma camada com os bifes de carne seca, cubra com um pouco mais de molho de tomate e salpique o queijo coalho ralado ou mussarela ralado e o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por +/15 minutos. Retire do forno e sirva com mandioca palha e baião de dois.

https://www.youtube.com/watch?v=KYjaubzJ_6E