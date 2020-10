Aprenda a receita de salpicão simples e outras versões deliciosas

Rale a cenoura no ralo grosso e leve ao fogo com água e sal só para ferver. Coe e reserve.

Descaroce a azeitona no sentido do comprimento bem fininha. Corte o pimentão em tirinhas bem fininhas.

Rale a cebola no ralo grosso e esprema para tirar todo o excesso de líquido. Misture com os outros ingredientes, inclusive com as passas, a salsa picada e a maçã cortada também em tirinhas sem casca.