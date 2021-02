5 receitas com abacate deliciosas e fáceis de fazer

Há diversas receitas com abacate que são deliciosas. Afinal, a fruta é muito versátil e pode ser utilizada tanto em pratos salgados quanto em sobremesas.

No Brasil, temos o costume de comer o abacate em receitas mais doces, porém, há diversas receitas salgadas, como o guacamole, por exemplo, que são deliciosas.

Assim, separamos 5 receitas com abacate que você pode fazer facilmente em casa e com poucos ingredientes. Vamos conferir?

Em uma panela pequena coloque os ovos para cozinhar por 9 minutos.

Para fazer o crocante de bacon forre um prato com duas camadas de papel-toalha; coloque as fatias de bacon sobre o papel, e cubra com mais duas camadas de papel-toalha; leve ao micro-ondas para rodar por cerca de 2 minutos, em potência alta, até ficar dourado. Reserve.

Leve ao fogo médio uma frigideira. Quando aquecer, coloque duas fatias de pão e deixe dourar por cerca de 2 minutos de cada lado (se preferir, utilize uma torradeira). Reserve.

Assim que estiverem cozidos, retire os ovos da panela e descasque.

Transfira para uma tigela e amasse bem com um garfo. Junte a maionese, tempere com sal e misture bem para formar uma pastinha.

Corte o abacate ao meio. Apoie a parte plana de cada metade na tábua e fatie no sentido do comprimento. Aperte levemente para abrir cada metade em formato de leque e regue com o caldo de limão para não escurecer.

Assim que as fatias de bacon estiverem frias e crocantes, transfira para a tábua e pique grosseiramente para fazer uma farofinha (se preferir bata em um pilão). Reserve.

Para montar os sanduíches, espalhe uma camada generosa de pasta de ovos em 2 fatias de pão. Em uma das pontas de cada fatia, coloque folhas de coentro a gosto e disponha um leque de abacate sobre a pasta de ovos.