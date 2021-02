5 receitas com banana madura que são deliciosas

Não sabe o que fazer com as bananas que sobraram? Então, você tem que conferir as receitas com banana madura que são saborosas e evitam que você jogue fora esse ingrediente.

A banana é uma fruta versátil, que permite a realização de diversas receitas, sejam elas doces ou salgadas. Além disso, ela é rica em vitaminas e nutrientes que fazem muito bem para a saúde e são boas aliadas de quem está de dieta.

Separamos receitas como brigadeiro, pudim e até mesmo uma moqueca deliciosa que é uma excelente opção para os vegetarianos. Então, vamos conferir?

Receitas com banana madura

Engana-se quem pensa que não dá para aproveitar a banana madura. Mesmo após “passar do ponto” você pode utilizar a banana em diversas receitas. Algumas são bem conhecidas, como por exemplo o bolo de banana, mas você também pode fazer brownie, brigadeiros, pudim, moqueca, e várias outras receitas, como você pode conferir logo abaixo!

1. Brigadeiro fit de banana

Ingredientes:

2 bananas

2 colheres de cacau em pó

5 colheres de leite em pó vegetal a sua escolha

Modo de preparo:

Leve as bananas por 2 minutos no micro-ondas. Depois, amasse-as bem com um garfo. Acrescente o cacau, o leite em pó e misture bem. Cubra a tigela com plástico filme e deixe na geladeira de 2 a 3 horas. Depois desse tempo, molhe um pouco as mãos e enrole as bolinhas de brigadeiro e passe no cacau. Está pronto!

2. Receitas com banana madura: Pudim de banana

Ingredientes:

4 bananas maduras

400ml de leite

4 ovos

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar (para caramelizar a forma)

1/2 xícara de água (110ml)

Modo de preparo:

Coloque o açúcar na forma, e leve para o fogão em fogo médio para caramelizar. Depois retire do fogão e espalhe o caramelo pela forma. Fatie as bananas e coloque em um liquidificador, os ovos e o leite, e bata até homogeneizar. Coloque a massa na forma, cubra com papel alumínio e coloque em banho maria dentro de outra assadeira. Leve ao forno a 180º até o pudim cozinhar. Depois leve ao freezer por 1 hora para esfriar. Se for preciso, deixe mais tempo. Desinforme e sirva.

3. Bolo de banana com chocolate

Ingredientes:

3 bananas grandes e bem maduras

¼ de xícara de chá de manteiga derretida com sal

¼ xícara de óleo vegetal ou óleo de coco derretido

¾ de xícara de açúcar

1 ovo grande ou 2 pequenos

Ingredientes secos:

1 xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de chocolate em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de chocolate meio amargo e em pedaços

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180º. Amasse bem as bananas com o garfo. Em uma tigela grande coloque as bananas, a manteiga, óleo, açúcar e os ovos e mexa bem. Reserve. Em outra tigela misture a farinha de trigo, o chocolate em pó e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Misture. Junte os ingredientes secos aos ingredientes líquidos delicadamente. Junte ¾ de xícara de chocolate meio amargo e em pedaços. Misture Coloque a massa na forma untada, nivele e polvilhe ¼ de xícara de chá de chocolate meio amargo restante sobre o bolo. Asse por 40 minutos, se for preciso deixe mais tempo. Deixe esfriar e desinforme.

4. Moqueca de banana da terra madura

Ingredientes:

1 kg banana da terra madura

Suco de 2 limões

2 dentes alho amassados

3 cebolas em rodelas

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

5 tomates picados

Azeite a gosto

1 maço coentro picado

2 colheres sopa salsinha picada

2 colheres sopa manjericão picado

1 xícara leite de coco

Azeite de dendê a gosto (opcional)

Sal a gosto

Modo de preparo:

Corte a banana em fatias Misture a banana, sal, suco de limão e alho. Marine por 1 hora Refogue a cebola, pimentões e tomates, sal no azeite Desligue o fogo e adicione o coentro, a salsinha e o manjericão. Em uma panela de barro ou de ferro, coloque uma camada do refogado Coloque as bananas e cubra com o refogado Regue o leite de coco e o dendê e cozinhar por 20 minutos em fogo baixo

5. Brownie vegano de banana

Ingredientes:

5 bananas

3/4 xícara de cacau em pó

1 colher de fermento

Nozes a gosto

Modo de preparo: