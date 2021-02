Receitas com pasta de amendoim: 6 opções deliciosas para você fazer

Que tal aproveitar o feriado para fazer algumas receitas com pasta de amendoim? Ela é sempre uma delícia, mas a maioria das pessoas aproveitam esse alimento apenas para passar no pão, como uma pastinha mesmo.

Contudo, podemos fazer diversas receitas muito saborosas com ela. Por exemplo, você pode preparar cookies, barrinha para comer no pós-treino ou no lanche da tarde, bolos, e até mesmo picolé.

A pasta de amendoim contém muitas vitaminas e gorduras saudáveis ao organismo, assim, ela é sempre vista como uma aliada do pós-treino.

Portanto, separamos 6 receitas com pasta de amendoim que são deliciosas e podem ser feitas facilmente em casa. Vamos conferir?

1. Receitas com pasta de amendoim: Barrinha de aveia

Ingredientes:

190g aveia em flocos

145g pasta de amendoim temperatura ambiente

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara de mel ou melado

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma panela Forre uma forma com um plástico ou papel manteiga e espalhe a mistura, alise com uma colher umedecida em água para facilitar. Espalhe uva passa ou gotas de chocolate meio amargo. Pressione sobre a massa para grudar com o plástico ou papel manteiga. Leve ao congelador por 2 horas ou até que esteja firme. Depois corte as barrinhas.

2. Petit gateau fit com pasta de amendoim

Ingredientes:

Parte 1

30g pasta de amendoim

1 colher de óleo de coco

Parte 2

40g – chocolate 70% em gotas ou picado

1 colher de óleo de coco em estado líquido

Parte 3

2 colheres rasas de xilitol ou outro adoçante (ou demerara, mascavo)

1 ovo

1/3 xícara farinha de aveia peneirada

1/2 colher (café) fermento em pó

Modo de preparo:

Parte 1:

Aqueça no micro-ondas o óleo de coco por 15 segundos ou banho-maria e misture com a pasta de amendoim. Coloque em forminhas e leve ao congelador por 40 minutos.

Parte 2:

Junte o chocolate e o óleo de coco e leve ao micro-ondas por 30 segundos.

Parte 3:

Na mistura anterior da parte 2, adicione o adoçante e o ovo, mexa bem e coloque a farinha peneirada aos poucos. Reserve. Unte um ramequim com óleo de coco e cacau em pó. Coloque metade da massa e a pasta de amendoim do congelador, depois o restante da massa. Leve ao forno pré-aquecido 180 graus de 15 a 18 minutos. Retire do forno, desenforme e sirva.