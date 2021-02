Receitas com sobras de arroz: 4 opções versáteis e deliciosas

Se você não gosta de desperdícios, vai amar essas receitas com sobras de arroz que separamos.

É normal sobrar arroz do jantar ou do almoço, e em vez de mandá-lo diretamente para o lixo, você pode fazer diversas receitas deliciosas com essas sobras. Assim, você não desperdiça nada e ainda tem uma nova refeição saborosa.

Confira 4 receitas com sobras de arroz que são versáteis e muito simples de fazer.

4 receitas com sobras de arroz

Se você se sentiu culpado por ter feito mais arroz que o necessário, não se preocupe, separamos receitas deliciosas para reaproveitar este alimento básico. De torta de arroz a pizza, aqui estão as 4 receitas com sobras de arroz que farão este ingrediente brilhar.

1.Torta de arroz

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz cozido

3 ovos

1 pitada de orégano

1/2 cebola roxa picada

1 pitada de sal

Requeijão cremoso (1 colher de sopa)

1 colher de chá de fermento em pó

Cebolinha

Páprica doce

Queijo ralado

Modo de preparo:

Bata levemente os ovos e leve à uma tigela, acrescente o arroz cozido e misture. Acrescente a cebolinha e o orégano e misture. Acrescente a cebola, depois tempere com sal e a páprica. Adicione o requeijão, o queijo e o presunto. Misture e, em seguida, incorpore o fermento. Coloque a mistura em uma frigideira untada. Leve ao fogo baixo e frite por 5 minutos com a frigideira tampada. Com o auxílio de um prato, vire a massa e volte-a para o fogo por mais 5 minutos, até que o outro lado esteja cozido também. Retire do fogo e sirva.

2. Bolinho de arroz

Ingredientes:

2 copos (200ml cada copo) de arroz cozido (pode ser arroz fresco ou sobras do dia anterior)

Meio copo de farinha de rosca

Queijo mussarela a vontade cortado em cubos

2 colheres (sopa) queijo parmesão ralado

2 colheres de cheiro verde

1 ovo inteiro

1 pitada de pimenta do reino em pó

Modo de preparo:

Coloque o arroz em uma tigela, a farinha de rosca, o parmesão, a pimenta do reino e o cheiro verde e mexa bem. Depois bata o ovo e acrescente a mistura anterior. Misture bem. Aperte um pouco dessa massa com as mãos para incorporar bem os ingredientes. Faça pequenas bolinhas com as mãos e separe. Depois os achate, coloque um cubo de mussarela e feche o bolinho. Frite em óleo quente até dourar.

3. Arroz de forno fácil

Ingredientes:

280g de presunto cortado em quadrados

230g de queijo mussarela cortado em quadrados

1 punhado de folhas de manjericão picado

2 colheres de sopa de azeite

3 xícaras de arroz cozido e frio

pimenta do reino a gosto

1/3 de xícara de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Deixe o arroz na geladeira por algumas horas para ficar bem gelado. Corte as fatias de queijo mussarela e presunto em quadradinhos, corte também o manjericão Na panela do arroz, ou em uma tigela, adicione no arroz o presunto, queijo e manjericão. Mexa bem. Na assadeira coloque metade da mistura, tempere com pimenta do reino e um fio de azeite, coloque a outra metade e polvilhe mais pimenta e azeite por cima. Para finalizar coloque uma camada de queijo parmesão por cima e leve para assar em forno médio, 180ºC, por aproximadamente 20 minutos ou até que o queijo derreta.

4. Receitas com sobras de arroz – Pizza

Ingredientes da massa:

1/4 xícara (chá) de água

1/4 xícara (chá) de óleo

2 ovos

1/2 colher (chá) de sal

1/4 colher (chá) de pimenta do reino

1/2 colher (chá) de alho ralado ou picadinho

1/2 colher (sopa) rasa de fermento em pó

2 xícaras (chá) de arroz já cozido

Ingredientes para o recheio:

1/2 xícara de molho de tomate puro

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de açúcar

Pimenta do reino

200 g de mussarela ralada

150 g de linguiça calabresa em rodelas finas

1 cebola pequena em fatias

1 xícara de chá de água quente

Orégano

Azeite

Azeitonas verdes

Modo de preparo:

Coloque a água, o óleo, os ovos, o sal, a pimenta do reino, o alho e o fermento em um liquidificador e bata durante 2 minutos. Aos poucos, vá adicionando o arroz cozido enquanto bate. De vez em quando, desligue o liquidificador e mexa a massa com uma espátula. Quando a mistura estiver pastosa e chegar ao ponto em que não bate mais, a massa estará pronta. Despeje e espalhe em uma assadeira untada. Leve para assar a 250º no chão do forno, sem as grades, para que a parte de baixo da pizza não fique crua. Deixe durante 20 minutos ou até que a parte de cima da massa esteja dourada.

Recheio