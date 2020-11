Receitas de verão para curtir os dias mais quentes do ano

Falta menos de um mês para o início oficial da estação mais quente do ano. E com o aumento da temperatura, chega também a necessidade de caprichar na hidratação. Além disso, é essencial cuidar da alimentação para manter o corpo funcionando – e deixar pele e cabelos bonitos. Então, que tal uma ajudinha para preparar receitas de verão bem saborosas, leves e que, de quebra, ajudam a refrescar o calor?

Receitas de verão

Caponata simples de berinjela

Uma receita de verão prática, fácil e que costuma agradar até quem torce o nariz para a berinjela. Aliás, você pode preparar como entrada para a ceia de Natal ou usar como molho para massas, recheio de sanduíche e acompanhamento para carnes.

Ingredientes

4 berinjelas

1 abobrinha

2 tomates

1 cebola

4 dentes de alho

2 pimentões (vermelho e amarelo)

½ xícara de azeitonas

Azeite

Alecrim

Sal a gosto

Modo de preparo

Em primeiro lugar, corte todos os legumes em cubos pequenos. Em uma vasilha, junte o alho e ajuste o sal. Depois, disponha todos em uma assadeira, mas cuidado para não ficarem amontoados. Regue com azeite e acrescente o alecrim. Leve para o forno pré-aquecido a 260ºC por cerca de uma hora e meia. Mexa sempre o tabuleiro para assar de maneira uniforme.

Salada de quinoa

A quinoa é um alimento rico em diversos nutrientes como fibras e minerais. Além disso, é uma ótima fonte de proteína vegana. Aproveite essa deliciosa e saudável receita de verão.

Ingredientes

1 xícara de quinoa branca

½ xícara de brócolis em flores

1 beterraba ralada

½ xícara de salsinha (ou coentro) picada

1 xícara de rúcula

½ cebola picada

Suco de 1 limão

Azeite e sal a gosto

Modo de Preparo

Comece cozinhando a quinoa em 2 de xícaras de água. Nessa mesma água, coloque a beterraba ralada e uma pitada de sal. Deixe em fogo médio por 18 minutos. Enquanto isso, cozinhe o brócolis em água fervente por um minuto. Em seguida, coloque em uma tigela com água fria e gelo. Assim que tudo estiver cozido, coloque em uma vasilha, acrescente o restante dos ingredientes e misture bem.

Tabule – receita com a cara do verão

Enfim, mais uma saladinha perfeita para os dias de calor. O legal dessa receita é que tem origem libanesa e foca, principalmente, na mistura e riqueza de sabores.

Ingredientes

½ xícara de chá de trigo para kibe

1 tomate em cubos

½ xícara de chá de água

4 colheres de sopa de azeite

½ xícara de chá de hortelã picado

Suco de 1 limão

Salsinha (ou coentro) e cebolinha picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Primeiramente, coloque o trigo para kibe em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 15 minutos. Depois que estiver hidratado, passe o trigo para um pano e filtre toda a água. Ele deve ficar seco e solto. Reserve.

Logo após, em outro recipiente, misture o suco de limão com o azeite, o sal e a pimenta. Em seguida, adicione os outros ingredientes e misture tudo com o trigo para kibe.

Salada coleslaw

Apesar de ter esse nome complicado, essa receita de verão nada mais é do que uma saladinha de repolho. Tem origem holandesa, mas já ganhou muitas versões por aí. Principalmente o molho que a acompanha. Sirva bem geladinha e bom apetite!

Ingredientes

250g de repolho verde em fatias finas

2 cenouras raladas

250g de repolho roxo em fatias finas

1 colher de sopa de: mostarda Dijon, vinagre de maçã, suco de limão e açúcar

½ xícara de maionese

Sal e pimenta-do-reino a gosto

¼ de xícara de creme azedo

Modo de preparo

Em um recipiente, adicione o vinagre, a mostarda, o açúcar, o suco de limão, o sal, a pimenta, a maionese e o creme azedo. Misture até obter um molho cremoso e homogêneo. Acrescente então os repolhos e as cenouras e misture bem. Em seguida, leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas antes de servir.

Smoothie de mamão e chia

Quer uma receita de bebida para ajudar a espantar o calor? Pois invista nessa vitamina com sementes de chia superpoderosa e cheia de nutrientes.

Ingredientes

2 xícaras de chá de mamão

1 xícara de chá de iogurte

3 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de mel

1 pitada de canela

Modo de preparo

Tudo o que você precisa fazer é bater todos os ingredientes no liquidificador. Então, sirva bem geladinho.

Receita de sorvete de banana e morango

Já que estamos falando de receitas de verão, não poderia faltar uma sobremesa delicada, docinha e refrescante. E o melhor é que você pode se jogar nesse sorvete, porque, além de tudo, é saudável!

Ingredientes

2 bananas maduras (dê preferência à nanica, que é mais doce)

1 xícara de chá de morangos

Modo de preparo

A receita começa cortando as bananas em rodelas e os morangos em cubos. Logo após, leve-os para congelar por cerca de 2 horas. Para preparar o sorvete é simples, pois basta descongelar as frutas por apenas 5 minutos. Então, bata no liquidificador ou processador até virar um creme. Sirva a seguir.