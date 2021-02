Receitas fitness para jantar: 5 opções deliciosas e fáceis de fazer

Tire as folhas dos talos do espinafre.

Bata os ovos com um garfo e tempere com sal e pimenta a gosto.

Coloque os ovos batidos e mexa com uma espátula, empurrando as beiradas para o centro da frigideira, por cerca de 1 minuto.

Quando a omelete já estiver cozida, coloque o espinafre refogado no centro e polvilhe com o parmesão ralado. Com a espátula, dobre as beiradas da omelete para o centro, cobrindo o recheio.