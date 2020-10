Jantar fit: dicas e receitas rápidas, fáceis e muito saborosas

Sugestões de receitas pá-pum para fazer um jantar fit e evitar aquele pedido no delivery de comida que acaba com qualquer dieta.

Quantas vezes você já precisou recorrer ao delivery de comida após um dia cansativo? Adiando assim o eterno plano de fazer uma reeducação alimentar? No entanto, uma forma de evitar situações como essas é preparar um jantar fit rápido e sem complicação.

A seguir você confere algumas receitas de jantar leve que selecionamos especialmente para quem não quer – e nem deveria – passar muito tempo na cozinha no final do dia.

Dicas para preparar um jantar fit

Antes de começar, a nossa primeira dica para você fazer um jantar leve é se planejar. Sim, esse conselho é bem batido, mas funciona. Então, separe algumas horas de um dia da sua semana para organizar os alimentos e adiantar a preparação. Por isso, anote essas sugestões a seguir.

Saladas em potes de vidros

Não jogue fora aquele pote de vidro de conserva, pois ele tem muito potencial para se tornar o seu aliado para realizar um jantar fit. Eles servem para armazenar a sua salada na geladeira, não ocupam muito espaço e são reutilizáveis.

Logo, para que a salada dure mais tempo na geladeira, siga essas três regrinhas básicas: molho no fundo do vidro, vegetais mais duros em seguida e as folhas secas (lembre-se disso) por último.

Variações de alimentos

Tenha sempre na geladeira alguns alimentos curingas para fazer combinações no jantar fit. Por exemplo: ovo, tapioca, carnes que você pode preparar e congelar (ou espetinhos), pão low carb, queijo branco, grão de bico cozido, quinoa, farelo de aveia. Em outras palavras: ter um ingrediente para vários preparos.

Aposte nos legumes cozidos

É muito fácil cozinhar legumes, seja em um recipiente com água ou no vapor. Além disso, alguns alimentos podem ser congelados (brócolis, cenoura, beterraba, abóbora, ervilha) e duram muito tempo no freezer.

Jantar leve: sugestões de cardápios

Legumes, queijo coalho e salada

Você pode fazer uma combinação de legumes de sua preferência ao vapor, queijo coalho assado e uma salada nutritiva como a abaixo. Sem dúvida, uma opção perfeita para as salvar as suas noites.

Ingredientes

Meio pé de alface roxa

Meio pé de alface americana

1 cenoura ralada

1 beterraba ralada

100g de queijo de muçarela em pedaços

Modo de preparo

Primeiro, rasgue as folhas de alface e coloque-as em uma saladeira. Por fim, distribua o restante das verduras e adicione um molho de sua preferência.

Grão-de-bico e frango grelhado

Que tal fazer uma receita de jantar fit de frango grelhado com as suas especiarias favoritas e uma salada de grão-de-bico? Portanto, guarde a receita abaixo.

Ingredientes

400g de grão-de-bico cozido

½ cebola roxa

1 xícara de chá de salsinha

2 colheres de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho no dia anterior da receita. No outro dia, coloque-o numa panela de pressão para cozinhar por 20 minutos ou até que ele fique macio, porém firme. Deixe o grão-de-bico esfriando, pique a cebola e a salsinha, e misture depois todos os ingredientes.

Tapioca light

Essa receita de tapioca light é para aquelas noites que você quer facilidade e poucas vasilhas sujas. Então, vamos ao que interessa.

4 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

1 fatia de muçarela light

1 fatia média de ricota

Rodelas de tomate a gosto (com tomate-cereja fica ótimo!)

Orégano a gosto

Modo de preparo

Antes de tudo, procure comprar uma marca de tapioca que você não precisa peneirar. Para a receita você vai colocar a goma sobre uma frigideira antiaderente, e deixar que ambos os lados desgrudem. Em seguida, adicione as fatias de queijo, tampe e espere que eles derretam. Por fim, adicione as rodelas de tomate e temperos.

Omelete saborosa para um jantar fit

Receita pá-pum e sem complicação. Assim é essa omelete que você pode incrementar com uma salada ou legumes a vapor para deixar o seu prato mais delicioso.

Ingredientes

3 ovos

3 colheres de sopa de leite (ou água)

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Pedaços de tomate-cereja

Modo de preparo

Primeiro, quebre os ovos e adicione depois 3 colheres de leite ou água, os temperos. Misture em seguida com um grafo, aqueça a frigideira, junte a manteiga e deixa-a derreter. Logo depois, adicione a mistura para formar a omelete. Quando não houver mais líquido dos ovos, junte o tomate-cereja e o seu jantar leve está pronto!