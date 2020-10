Suco detox: 10 receitas deliciosas para desintoxicar o organismo

Grandes aliados do organismo, os sucos detox são preparados a base de frutas e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas que ajudam a melhorar o funcionamento de muitos aspectos que proporcionam uma boa saúde. Aprenda!

Os sucos detox são preparados a base de frutas e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas que ajudam a melhorar o funcionamento de muitos aspectos que proporcionam uma boa saúde. O consumo diário de suco detox pode trazer grandes benefícios como maior disposição e facilidade para perder peso, melhora na pele e redução de inchaços. E o melhor de tudo isso? São versáteis e fáceis de se preparar. Veja algumas receitas que separamos.

Benefícios do suco detox

O principal objetivo do suco detox é eliminar substâncias prejudiciais ao organismo. Essas substâncias podem vir de agrotóxicos, conservantes, gorduras saturadas, açúcares e sal em excesso e gordura trans. E inevitavelmente, essas ações proporcionam diversos benefícios à saúde e ao corpo.

Os sucos têm componentes que melhoram o funcionamento do intestino, diminuem a retenção de líquidos e favorecem a perda de peso quando incluídos em uma alimentação saudável e equilibrada. Em geral, eles também melhoram o trato intestinal, são capazes de fortalecer o sistema imunológico e ajudam a desintoxicar.

Como consumir suco detox?

Sim, é possível tomar todos os dias. No entanto, é importante saber que essas bebidas não substituem nenhuma refeição. Se você deseja fazer uma dieta líquida, busque a ajuda de um médico especialista. Cuidado com o consumo exagerado do suco, afinal, mesmo sendo algo saudável é preciso equilíbrio. São práticos e saborosos. Se desejar adoçar, use mel!

10 sucos tão bons que bem parecem detox

Couve, laranja, gengibre e limão

4 colheres (sopa) de couve cortada com o talo 2 laranjas cortadas em cubos 1 colher (sobremesa) de gengibre ralado Açúcar demerara ou mascavo a gosto Limão a gosto Modo de preparo: No liquidificador, bata 750 ml de água com a couve, as laranjas e o gengibre. Depois de bem batido, coe. Adoce com o açúcar (ou mel, se preferir) e adicione algumas gotas de limão. Beba com gelo.

Couve, maçã e limão

2 folhas de couve 1 maçã com casca 1 limão Gengibre a gosto 10 folhas de hortelã Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador com 500 ml de água gelada. Sirva logo em seguida. A maçã pode ser substituída por melão, melancia, abacaxi ou qualquer outra fruta que seja mais leve.

Melancia e pepino

1/4 de melancia cortada em cubos 10 rodelas de pepino Suco de limão Lascas de gengibre Gelo a gosto Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter um suco. Sirva em seguida.

Laranja, cenoura e linhaça

1 xícara de suco de laranja Suco de 1 limão 1 cenoura descascada 1 colher de linhaça Gelo a gosto Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador e beba o suco detox na hora.

Melancia e beterraba

1 pedaço de melancia 1/2 beterraba 1 cenoura 1/2 xícara de folhas de hortelã Suco de 1 limão Mel a gosto Raspas de limão 200 ml de água Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Adicione gelo e sirva.

Couve, banana e chá de camomila

2 folhas de couve Meia banana (quanto mais madura melhor) Suco de meia laranja 1 copo de chá de camomila gelado 1 colher (sopa) de açúcar mascavo (para adoçar) Modo de preparo: rasgue as folhas de couve e ponha no liquidificador. Adicione os outros ingredientes e bata. Coe se achar necessário, beba o suco detox a seguir.

Tomate

150 ml de suco de tomate pronto 25 ml de suco de limão Água com gás Modo de preparo: Misture em um copo os ingredientes e adicione gelo na hora de beber.

Melancia e caju

1 fatia de média de melancia Suco de 1 limão 150 ml de água de coco 1 colher de café de canela 1 castanha de caju Modo de preparo: Bata no liquidificador todos os ingredientes, coe e beba o suco detox a seguir.

Melão e maçã verde

2 xícaras de melão em cubos 1 e 1/2 xícara de abacaxi em cubos 1 maçã verde em cubos sem sementes Suco de 1/2 limão 1 colher sopa gengibre ralado 6 folhas de couve com o talo 1 xícara água de coco ou água filtrada Gelo a gosto Modo de preparo: Bata todos os ingredientes e tome o suco detox sem coar.

Chá verde e maçã

150 ml de chá verde 1/2 maçã com casca 1 folha de couve Gelo a gosto Modo de Preparo: Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, bata. Coe se preferir e adicione gelo.