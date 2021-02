Veja como fazer o French 75, o famoso ‘drink Casablanca’

“Beber uma dose dessa bebida é como levar um tiro do French 75mm”. Essa é a frase do filme Casablanca, fazendo referência ao famoso drink French 75, que ficou conhecido após aparecer no clássico. O nome da bebida está relacionado à potencia do canhão francês na primeira guerra mundial. Mas ao contrário do que pode parecer, o drink é leve, saboroso e refrescante.

A bebida é classificada pela International Bartenders Association como um coquetel clássico e contemporâneo, é feita com gin, champanhe, suco de limão e açúcar. Contudo, com o passar dos anos, algumas variações ocorreram.

História do drink de Casablanca

Não se sabe a exata história de como o French 75 foi criado, contudo uma das teorias mais aceitas é que o drink original surgiu em 1915, no bar New York Bar em Paris e foi criado pelo barman Harry MacElhone. Por conta da combinação de bebidas alcóolicas, o drink recebeu o nome de French 75, fazendo referência ao canhão francês de 75 milímetros, na guerra, que era capaz de fazer 15 disparos por minuto. A bebida também era chamada de “Soixante Quinze”, que é o número em francês. A primeira versão do drink levava Calvados, gin, grenadine e absinto. Na época, muitos diziam que tomar o drink era como ser atingido pela arma francesa, devido a sua potência. O novelista britânico, Alec Waugh, afirmou que esse era o drink mais poderoso de todos. Mas com o passar do tempo, alguns ingredientes foram substituídos, o nome, no entanto, se manteve.

A bebida foi registrada, pela primeira vez, como 75 na edição de 1922 do livro Harry’s ABC of Mixing Cocktails, por Harry MacElhone. Depois, em 1927, o drink foi citado no livro Here’s How, de Judge Jr. Dessa vez, a receita é a mesma que conhecemos hoje, com gin, açúcar, suco de limão e champanhe. Após livros famosos de coquetéis citarem a bebida, o drink foi ficando famoso tanto da Europa, quanto nos Estados Unidos.

Drink Casablanca

Em 1942, o French 75 se tornou um símbolo do filme Casablanca, após o drink ser referenciado no clássico do cinema. Por isso, o coquetel começou a se popularizar ainda mais e fazer sucesso nos Estados Unidos. O French 75 ficou conhecido como o drink de Casablanca, por conta do enorme sucesso do longa, que é reconhecido até os dias de hoje. Além disso, a bebida também foi citada nos filmes americanos “A Man Betrayed” e “Jet Pilot”.

Receita

Como o drink conta com mais de 100 anos de história, suas receitas foram se modificando e muita gente criou variações do French 75. Contudo, a maior parte dos coquetéis mantem a tradição de colocar o gin. Confira algumas receitas:

French 75 – Drink de Casablanca

Ingredientes:

40ml gin London Dry

15ml suco de limão taiti

10ml xarope de açúcar (para fazer, misture uma parte de água e uma de açúcar refinado)

50ml espumante seco

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto o espumante. Adicione também cubos de gelo e misture bem. Depois, sirva em uma taça flûte e complete com o espumante. Se quiser, decore o copo com uma casca de laranja ou limão.

French 75 com Whisky

Ingredientes

30 mil de suco de limão

3 colheres de açúcar de confeiteiro ou 5 ml de xarope de açúcar

45 mil de whisky

60 ml de espumante brut

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes, exceto o espumante, em uma coqueteleira com gelo e sirva. Depois complete com o espumante e decore com limão.

French 75 – Receita de Difford

Ingredientes

30 ml de suco de limão

2 colheres de açúcar de confeiteiro ou 5ml de xarope de açúcar

15 ml de gin

15 de ml de calvados

15 de ml de conhaque

5 ml de xarope de romã ou grenadine

2 dash* de absinto

75ml de espumante brut

*O dash é uma medida imprecisa que equivale a cerca de 1ml.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes, exceto o espumante, em uma coqueteleira com gelo e sirva. Depois coe o liquido e complete com o espumante.