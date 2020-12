Horóscopo do dia (05/12/2020): previsão de sábado para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo de hoje está logo abaixo. Então planeje a seu sábado, 05 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Veja sua previsão completa para dezembro.

Horóscopo de Áries

Quando é preciso agir com o coração, muitas vezes, é necessário dar o primeiro passo. Uma atitude sincera demonstra firmeza de caráter! Ótimo período para resolver assuntos sobre relacionamento, aquilo que você vem evitando, sabe? Não deixe pra depois.

Horóscopo de Touro

O seu principal lema é: devagar e sempre. Pois dificilmente você desistirá diante de algum obstáculo. Por isso é importante você ter isso em mente sempre! A persistência e a determinação fazem parte de você, nunca se esqueça de integrar isso na sua vida. Não é de seu caráter fraquejar!

Horóscopo de Câncer

Para se livrar de aborrecimentos, ouça mais a sua intuição, pois ela sempre estará te indicando a melhor opção! Tente ter um pouco mais de paciência com seus familiares, você não é o dono da razão sempre, ouça mais o que eles têm a te dizer e pega somente aquilo que fizer sentido pra você no momento.

Horóscopo de Câncer

Ei, procure a gostar mais de você e se dar mais valor! Não fique aí cultivando sofrimento. É importante aprender a se levantar e recomeçar quantas vezes se fizer necessário, sem se importar com o que outras pessoas irão pensar sobre você. Ative sua força interior e pratique o autocuidado sempre!

Horóscopo de Leão

Acontece um lindo aspecto no céu que te trará momentos de alegria, satisfação e harmonia. Dia feliz! Os espíritos de colaboração e gentileza imperam neste sábado. É uma boa hora para resolver assuntos pendentes, pois terá maior facilidade agora. Você não vai querer chegar em 2021 com pendencias, não é mesmo!?

Horóscopo de Virgem

Cuidado para não ser cabeça dura demais e controladora demais no seu trabalho. Procure ouvir mais seus colegas de profissão, analise as opiniões e tente considerar outros olhares. Procure resolver os problemas da forma mais sensata e sábia, assim você terá bons resultados!

Horóscopo de Libra

O sofrimento diante a uma perda ou dor é sempre necessário, ele não vem à toa. Mas é importante saber ter controle emocional, saber o momento de parar de sofrer. Não caia na amargura e não fique remoendo as coisas. Levanta a cabeça e toca a sua vida! O tempo cura.

Horóscopo de Escorpião

Hoje pode ser um dia meio estranho, onde tudo o que você quer parece não dar certo. Fique atenta com pessoas com má vontade ou indisposição que estarão ao redor. Se tiver que resolver alguma questão pessoal, esse não é o melhor momento, deixe para outro dia.

Horóscopo de Sagitário

Fique atento às oportunidades e surpresas que a vida lhe oferece, pois são sempre formas que o universo tem de fazer com que você acorde para os sinais que estão sendo enviados e você, por algum motivo, não quer enxergar. Agarre cada oportunidade, não deixe passar despercebido o sinal que pode mudar toda a sua vida!

Horóscopo de Capricórnio

Na sua vida amorosa os astros prometem um clima super agradável e romântico com a pessoa amada. Momento cheio de desejos e até algumas emoções surpreendentes podem te aguardar! Descanse a mente das preocupações rotineiras e aproveite o dia com seu amor!

Horóscopo de Aquário

Nesse dia o céu mostra que os seus talentos estarão no auge, aproveite para tirar um bom proveito disso! faça mais daquilo que você adora e que faz com tanto amor e facilidade. Esse dia também está auspicioso para a sintonia com os familiares, rola um clima de felicidade e muita integração!

Horóscopo de Peixes

Nesse dia você estará mais cauteloso e reflexivo, possivelmente só tomará algumas decisões após muita reflexão, mas depois que a decisão for feita, não voltará mais atrás. Esse é um momento de maior assertividade e auto responsabilidade, perfeito para fazer o que é preciso!

