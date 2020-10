Você sabia que o seu signo oposto pode te ajudar bastante em alguns aprendizados durante a vida? A Astrologia reconhece os signos opostos como mais um tipo de interpretação quando o assunto é autoconhecimento através dos astros. Os signos opostos são essências que se completam, ou seja, são positivas, não se repelem. Portanto, conhecer o seu oposto complementar pode te ajudar a entender certas questões da sua vida de uma maneira mais assertiva.

Veja qual o seu oposto e o que você pode aprender com ele

Áries e Libra

Áries é um signo enérgico, independente e cheio de atitude. Possui ímpeto, coragem e espírito de liderança. Dessa forma, ensina ao diplomático Libra a importância de se posicionar e de olhar para sua vida com a prioridade que dá aos outros. Já Libra, que possui a justiça, a diplomacia e o equilíbrio como características principais, ensina ao ariano que a sociabilidade e o espírito altruísta também devem prevalecer em todos os setores da vida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Touro e Escorpião

Touro é um signo de terra, pragmático, determinado e que preza pela estabilidade e segurança em todos os setores da vida. Gosta de planejar, possui receio de grandes mudanças e o seu lado conservador o coloca muitas vezes em um modo apegado de tudo. Para seu oposto, Escorpião, ele ensina a importância de criar raízes e olhar para tudo com mais cuidado. Já os escorpianos são intensos e se jogam com profundidade em todas as situações que se encontram. São igualmente determinados, mas possuem forte apelo ao desapego – possuem facilidade em se desapegar de qualquer situação ou pessoa – e é exatamente esse ponto que ensinam aos taurinos: a importância de não tornar o apego algo tóxico.

Gêmeos e Sagitário

Geminianos possuem o dom da comunicação. Dinâmicos e plurais, conseguem entrar em qualquer situação. Curiosos, possuem os aprendizados como pontos fortes na vida. Eles ensinam ao seu oposto, Sagitário, exatamente a ideia de é possível ser dessa forma, exercendo foco e a disciplina. Ensinam também a importância de sermos mutáveis e múltiplos, já que temos a capacidade de conhecermos sobre tudo que desejarmos. Já Sagitário é um signo de fogo e que tem a expansão de conhecimento como ponto forte. Se dedicam ao extremo a tudo que querem saber – muitas vezes, passam anos em cima de um só conhecimento até se tornarem excelentes naquilo. E é isso que ensinam aos geminianos: a importância de se dedicarem a fundo e a expandirem cada vez mais a sua consciência em prol de outros conhecimentos.

Câncer e Capricórnio

O signo de Câncer tem como principal característica a proteção, o forte apelo ao lado familiar e o lado sentimental. São sensíveis e possuem o lado emocional como grandes guias. Com isso, ensinam aos sérios e tradicionais capricornianos a importância de olhar também para os outros setores da vida, de encarar o lado pessoal com a mesma prioridade que encaram o trabalho.

Já Capricórnio, que possuem muitas responsabilidades e tem como missão de vida ser disciplinado com todos os seus propósitos, ensina aos cancerianos a trabalharem melhor suas emoções. Que o lado pessoal é importante sim e o sentimental também, mas que devem agir com um pouco de racionalidade e encarar de frente tudo que não conseguir digerir para resolver e não criar dependências emocionais.

Leão e Aquário

Leoninos são corajosos, alegres e possuem o autocuidado como tema principal de sua vida. Conseguem lidar muito bem se colocando em prioridade muitas vezes. Com isso, ensina ao seu oposto, Aquário, a importância de se colocar em primeiro lugar, assim como faz com o restante do mundo. Também ensina o poder do autocuidado e de olhar mais para questões internas. Já os aquarianos possuem um senso de humanidade e coletividade muito grande. São mentais e são conhecidos também pela sua rebeldia, já que questionam tudo que seja tradicional e retrógrado demais. Eles ensinam aos leoninos a importância também de enxergar o outro, as causas em prol do bem comum. E, sobretudo, ensinam que o outro também é um reflexo da própria energia que emana.

Virgem e Peixes

Virgem é um signo analítico, que possui habilidades com organização e é altamente discreto – inclusive na vida pessoal. Gostam de ordem, planejamento e são determinados: podem esperar o tempo que for para conseguirem o que desejam. Essa turma ensina aos piscianos a importância da realização, do planejar e executar. De sair um pouco do mundo da fantasia e colocar o pé no chão em prol dos seus desejos. Já Peixes, seu oposto, é um signo sensível, intuitivo e diretamente ligado a tudo que é inconsciente – por isso são conhecidos como fantasiosos e sonhadores. Para Virgem, eles ensinam o poder que é cultivar sonhos e não metas. Ensinam a importância do sonhar, do lúdico e de sair um pouco da realidade da rotina e se entregar a momento de mais prazer e leveza. Além de mostrarem que a intuição pode também ser um grande guia.