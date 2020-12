O Brasil parou para acompanhar a estreia de Modo Turbo, clipe de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, no último dia 21 de dezembro. A produção, que teve um investimento milionário, mostra a ‘trindade’ dentro de um game ao estilo japonês em que ambas destacam rebolado durante um embate com um robô gigante, o vilão da história. Por trás do personagem está o bailarino Eddy Soares, de 25 anos, nascido em São Gonçalo, interior do Rio de Janeiro, que precisou usar uma fantasia que pesa mais de 5 quilos para brilhar na produção.

Sem esperar pelo convite, Eddy Soares conta que ficou surpreso ao saber que as três estrelas brasileiras estariam juntas em um trabalho musical. “A produtora de elenco do clipe entrou em contato comigo, e logo em seguida Flavio Verne (Coreógrafo) também entrou em contato comigo me informando sobre o clipe e verificando se eu tinha essa disponibilidade. A princípio eu fiquei passado que teria um feat das três, e que eu estaria no clipe. Isso me deixou muito feliz”, contou o bailarino de modo turbo, em entrevista exclusiva ao DCI.

Apesar de boa parte do público ter conhecido seu trabalho na produção de Luísa Sonza, o bailarino de Modo Turbo já é figura carimbada em clipes musicais de diversos artistas, o que inclui o de Are U gonna tell her?, da cantora sueca Tove Lo. “Trabalhar ao lado delas, eu basicamente já estou acostumado com isso, pois não é a primeira vez que trabalho com artistas grandes do Brasil, sou profissional e estou inserido no mercado já faz uns anos, inclusive sou bailarino da Pabllo Vittar. Já trabalhei em diversos clipes, performances e shows da cantora. Trabalhei com a Luísa no clipe de “Garupa” e também no Prêmio Multishow desse ano de 2020. E no clipe de “Modo Turbo” foi a primeira vez que trabalhei com a Anitta”, conta ele.

Com um extenso currículo, Eddy descreve como foi os bastidores do clipe. “Aquele frio na barriga nunca some né?! Eu sempre fico um pouco nervoso e sempre fico RADIANDO felicidade com essas oportunidades que aparecem, pois sempre é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você vai protagonizar um clipe com as maiores estrelas do POP do Brasil (risos)”, afirma o bailarino de Modo Turbo, que avalia o clipe. “Eu amei demais. Nunca tinha visto um clipe de tão alto nível ser produzido por cantores brasileiros no Brasil e fazer parte disso só me deixa mais feliz e orgulhoso”, destaca.

Robô de Modo Turbo

O robô interpretado por Eddy em Modo Turbo recebeu inúmeros elogios por conta de um rebolado solto e peculiar. Questionado pelo DCI sobre qual seria o segredo para todo esse requebrado, Eddy destaca sua vivência na área da dança. “Eu vi muita gente comentando sobre isso e me perguntando, fico muito feliz que curtiram demais o meu trabalho. Eu sempre digo que cada pessoa tem seu processo para aprender as coisas, o meu processo foi ter VIVÊNCIA em todo esse universo muito antes de começar a fazer aulas de dança. Eu nasci e fui criado em periferia em São Gonçalo, Rio de Janeiro, por isso é muito natural pra mim ter esse gingado, mas em contrapartida eu fiz muita aula de dança, investi muito nisso, e levo muito a sério os meus estudos, assim como qualquer outra profissão”, orgulha-se o bailarino de Modo Turbo.

Eddy explica que não participou do processo de criação do personagem do clipe em que estrelou ao lado de Luísa, Anitta e Pabllo. “Eu não participei do processo de criação do personagem do clipe, pois quando entraram em contato comigo já tinham tudo formulado. Eles apenas me passaram toda a proposta do que eles queriam e me dirigiram. Daí o meu papel nisso tudo foi entender e encarnar esse personagem no meu corpo, e também entender como seriam minhas movimentações com aquela roupagem do robô de acordo com a proposta do clipe”.

O bailarino de Modo Turbo revelou que a fantasia do robô pesava mais de 5 quilos e destaca seu dia de gravação. “O que eu tinha que fazer foi tranquilo, porém, como eu tinha que fazer foi difícil e cansativo (risos), pois a roupa do robô era bem pesada, principalmente a cabeça que pesava 5kg, e eu tive que dançar, ter energia, pular e fazer movimentações que dessem leitura para a câmera de acordo com a proposta e o personagem. Foi um desafio e tanto, fiquei bastante dolorido, mas consegui dar conta do recado”.

Bastidores de Modo Turbo com Anitta, Pabllo e Luisa

Ao DCI, Eddy Soares revelou como foram os dias de gravação ao lado de Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar. “Nos dias da gravação nós trabalhamos muito, e como 95% dos takes foram gravados em chroma key, eu quase não tive muito contato com as cantoras. A gente sempre se esbarrava e interagia uns com os outros. Foi bem divertido ver as 3 juntas em ação”, conta.

Sendo um dos destaques de Modo Turbo, Eddy comemora o sucesso e os novos fãs. “Apareceram muitos fãs e admiradores e isso me deixou muito contente em poder alcançar mais pessoas com minha ARTE, além de também poder inspirar e mostrar para as pessoas que sonhos se realizam, principalmente para pessoas pretas de periferia como eu”, celebra o bailarino de Modo Turbo. O profissional da dança ainda destaca que os fãs podem esperar novos trabalhos para o próximo ano. “Para 2021, meus fãs podem esperar ver o nome EDDY SOARES em trabalhos GRANDIOSOS”.

Bailarino de Modo Turbo já atuou em clipe com Tove Lo

Um dos protagonistas do clipe de Are U gonna tell her?, da cantora sueca Tove Lo, Eddy também falou sobre o trabalho internacional. “O Clipe de “Are U gonna tell her é meu xodózinho, meu orgulho, meu filho (risos). Só tenho lembranças ótimas, foi incrível dividir esse protagonismo com minha amiga Larissa Ozato que também é talentosíssima. A Tove é um amorzinho de pessoa, assim como o Mc Zaac também é. E o que eu mais amo nesse clipe é que além de dançar muito, eu pude mostrar um pouco das minhas habilidades como ator. Foi tudo muito leve e prazeroso, do processo até as gravações”, concluiu.