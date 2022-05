Avril Lavigne em São Paulo: cantora faz show na capital em setembro

Cantora vai fazer no Brasil no segundo semestre do ano.

Avril Lavigne em São Paulo irá acontecer ainda em 2022. A cantora canadense confirmou pelas redes sociais que fará uma parada no Brasil para apresentar as músicas de seu álbum Love Sux, em setembro. Por enquanto, a famosa fará apenas um show no país. Datas extras não foram divulgadas. A informação foi confirmada nessa terça-feira, 10 de maio.

Quando Avril Lavigne vai fazer show em São Paulo?

O show de Avril Lavigne em São Paulo será no dia 7 de setembro. No Brasil, a data marca o feriado que comemora a Independência do Brasil e em 2022 será em uma quarta-feira. O horário da atração não foi divulgada até agora.

O show de Avril Lavigne em São Paulo será no Espaço das Américas. A pré-venda dos ingressos vai acontecer entre os dias 13 e 14 de maio e serão exclusivas para clientes do C6 Bank, patrocinador do evento. A partir do dia 16 de maio ocorrem as vendas para o público geral.

Os valores ainda não foram revelados. A venda dos ingressos acontecerá no site de Eventim e a realização do evento ficou sob o comando da Live Nation.

No dia 10 de maio, Avril Lavigne publicou o material de divulgação de seu show em São Paulo em um story do Instagram e deixou um recado para os fãs. “Brasil, mal posso esperar”, escreveu a cantora canadense.

Carreira

A cantora de 37 anos de idade já está no mundo da música há mais de duas décadas. A loira venceu sua primeira competição aos 13 anos de idade. Com a exposição, ela chamou a atenção do cantor Stephen Medad, que a convidou para participar de um seus álbuns.

Algum tempo depois, ainda na adolescência, ela começou a trabalhar em sua carreira solo e gravou uma demo que conquistou o produtor L.A Reid. Pouco depois, ela pôde assinar com uma gravadora e conseguiu lançar seu primeiro álbum, intitulado Let Go (2002).

Em 2004, a cantora voltou com Under My Skin, que vendeu mais 14 milhões mundialmente. No ano seguinte, ela veio ao Brasil pela primeira vez. Ao longo da carreira, ela também lançou os álbuns The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) e recentemente Love Sux (2022), que Avril Lavigne irá apresentar em São Paulo em setembro de 2022.

Assista o videoclipe mais recente da cantora:

