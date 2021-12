Atrações confirmadas Rock in Rio: veja o line up

Atrações confirmadas Rock in Rio: veja o line up

A próxima edição do Rock in Rio, marcada para setembro de 2022, já tem alguns nomes garantidos. O line-up ainda não está completo, mas o público já podem conferir quais são as principais bandas e cantores que comandam o evento em cada uma das datas. Abaixo, veja as atrações confirmadas do Rock in Rio 2022.

Atrações confirmadas Rock in Rio: 2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira. Palco Sunset e New Dance Order ainda não foram divulgados.

3 de setembro, sábado

Palco Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok.

Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok. Palco Sunset e New Dance Order ainda não foram divulgados.

Atrações confirmadas Rock in Rio: 4 de setembro, domingo

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.

Justin Bieber, Demi Lovato e IZA. Palco Sunset e New Dance Order ainda não foram divulgados.

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo: Guns N’ Roses e Måneskin.

Guns N’ Roses e Måneskin. Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram divulgadas as atrações do New Dance Order.

Atrações confirmadas Rock in Rio: 9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial.

Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial. Palco Sunset: Avril Lavigne.

Ainda não foram divulgadas as atrações do New Dance Order.

10 de setembro, sábado

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan.

Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan. Palco Sunset: CeeLo Green.

Ainda não foram divulgadas as atrações do New Dance Order.

11 de setembro, domingo

Palco Mundo: Dua Lipa e Ivete Sangalo.

Dua Lipa e Ivete Sangalo. Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray.

Ainda não foram divulgadas as atrações do New Dance Order.

Quando será o Rock in Rio?

O Rock in Rio será realizado nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A primeira leva de ingressos, o Rock in Rio Card, já foi vendida pela internet em setembro. Uma nova rodada de vendas será iniciada em 1º de abril de 2022, quando todas as atrações já estiverem confirmadas e depois que os compradores do Card tiverem escolhido as datas que atenderão ao evento.

Originalmente, o festival aconteceria neste ano, mas precisou ser adiado devido à pandemia de covid-19 no país. Desde a sua criação, em 1985, já foram realizadas 20 edições do evento – oito no Brasil, oito em Portugal, três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Ao longo dos anos, o Rock in Rio foi incluindo cada vez mais gêneros musicais em seu line-up. Hoje, o público pode acompanhar shows dos principais nomes do rock, pop e da música brasileira no Palco Mundo e Palco Sunset. Em 2019, também foi criado o New Dance Order, que traz grandes nomes da música eletrônica.

História do Rock in Rio

Quando a primeira edição foi realizada em 1985, em um terreno de 250 mil metros quadrados em Jacarepaguá, chamado de “Cidade do Rock”, e tornou-se um sucesso instantâneo. Ao longo de 10 dias catárticos, cerca de 1,5 milhão de brasileiros (e estrangeiros) curtiram mais de 40 estrelas nacionais e internacionais, desde Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Rita Lee, a gigantes globais como Queen , Rod Stewart, Iron Maiden , Ozzy Osbourne e AC/DC. O evento foi idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina.

Segunda edição realizada no Estádio do Maracanã – Em 1991 foi lançada a segunda edição, desta vez no estádio do Maracanã. Billy Idol, George Michael, Guns N´ Roses e Megadeth foram algumas das grandes atrações.

Rock in Rio III – Em 2001, dez anos após a 2ª edição, o Rock in Rio voltou a acontecer. Desta vez de volta à Barra da Tijuca e à chamada Cidade do Rock. Artistas e bandas como REM, Neil Young, Foo Fighters, Queens of the Stone Agee Red Hot Chili Peppers estavam entre as principais atrações.

Rock in Rio na Cidade do Rock – Mais uma vez, demorou 10 anos para o Rock in Rio voltar. Em 2011 foi realizada a 4ª edição, agora em um novo terreno localizado logo ao lado da antiga Cidade do Rock. Coldplay, Slipknot, System of a Down, Shakira e Elton John foram alguns dos nomes que atuaram. Desde 2011 o Rock in Rio foi organizado a cada dois anos, 2013, 2015, 2017 e a última edição foi em 2019.

Veja o vídeo da icônica apresentação do Queen no Rir de 1985:

