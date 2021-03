Festivais 2021: esperanças de dias melhores neste ano? Na Europa sim

Não há dúvidas que 2020 foi um ano bem difícil para a indústria dos festivais de música em todo o mundo. No entanto, há a expectativa para festivais 2021 no verão europeu. É o que prevê Álvaro Covões, diretor-geral da Everything Is New, em entrevista ao site ECO, de Portugal.

Segundo ele, a expectativa é a de que os festivais de verão, bem como todas as festividades retornem ao país a partir de junho ou julho, quando inicia a estação em 2021, refere. Isto porque, por essa altura, estará já no horizonte a tão desejada imunidade de grupo. O que possibilitaria a realização dos eventos.

A previsão, segundo ele, é que isso ocorra no mês de agosto, de acordo com as mais recentes informações divulgadas pelo coordenador da task force para o Plano de Vacinação. em Portugal.

Contudo, para esta nova realidade acontecer, será preciso realizar eventos testes. Produtores se reúnem constantemente com o governo português para sinalizar shows já em abril. Eles devem ocorrer em Lisboa e Porto, servindo de termômetro. Uma próxima reunião está marcada para o dia 4 de março.

Festivais 2021 no Reino Unido

No Reino Unido, o cenário para os festivais 2021 parece estar ainda mais esperançoso. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os eventos de música das cidades Reading e Leeds acontecerão no verão local, a partir de agosto.

A notícia foi divulgada após o Reino Unido anunciar um cronograma de afrouxamento das restrições do novo coronavírus, de acordo com os organizadores dos eventos , em declaração na última quarta-feira (24).

“Após o anúncio recente do governo, mal podemos esperar para voltar neste verão. Vamos lá!”, disseram os organizadores. Assim, os eventos devem ocorrer no final de agosto deste ano.

Em janeiro os organizadores do festival Glastonbury, o maior evento musical em campo aberto do mundo, cancelaram o evento pelo segundo ano seguido. O evento costuma acontecer anualmente em junho.

França libera festivais com até 5 mil pessoas

Já na França, os festivais 2021 poderão retornar de um modo diferenciado. A ministra da Cultura do país, Roselyne Bachelot, indicou que os tradicionais festivais artísticos de verão poderão acontecer no meio do ano. Mas condição é que tenham público máximo de cinco mil pessoas, todas sentadas.

A declaração foi feita após reunião na última quinta-feira (18), com o Sindicato de Músicas Contemporâneas (SMA), divulgou o site Uol.

Entre as questões, que ainda serão definidas, está a autorização das áreas para bares e restaurantes. “Queremos organizar os nossos festivais neste verão, mas não a qualquer preço, esperamos um engajamento do presidente ou do primeiro-ministro pela recuperação do setor cultural”, explicou a ministra.

Mas grandes eventos seguem sendo cancelados. Como tradicional evento de heavy metal HellFest, o maior do gênero no país. As atrações se apresentam na cidade de Clisson, no oeste do pais, e a edição 2021 estava marcada para 18 a 20 de junho.

Entre o line-up de artistas estavam a banda brasileira Sepultura e medalhões do rock, como Deep Purple, Faith no More e Judas Priest.

E os festivais 2021 no Brasil?

Enquanto o mundo caminha para uma retomada dos festivais 2021, aparentemente o Brasil continua seguindo uma incógnita.

Nesta semana, a organização do festival Lollapalooza, que ocorre em São Paulo, anunciou que a edição de 2021 será cancelada.

O jornalista José Norberto Flesch, que publicou um vídeo no seu canal no YouTube, confirmou o adiamento do Lollapalooza. Inicialmente o festival ocorreria em setembro. Mas foi adiado para dezembro. Agora a organização resolveu cancelar as atrações.

Desde 2020, sendo remarcado várias datas devido a pandemia, era muito esperado o festival, que já haviam confirmações de inúmeras atrações para todos os gostos. Como Guns n’ Roses, The Strokes, City and Colours, Lumineers, Gwen Stefani, LP, Lana Del Rey,.

Flesch completa dizendo para guardarem seus ingressos para a possível realização do Festival para o final de Março à primeira quinzena de Abril de 2022.

Apesar disso, outro grande festival, o Rock in Rio, mantém as datas originais para outubro de 2021. Após a especulação, a organização divulgou nas redes sociais que as datas ainda estão mantidas.

Com isso, segue a dúvida sobre a possibilidade dos festivais 2021 no Brasil. As primeiras doses da CoronaVac inicaram em janeiro deste ano.

Mais de 6,5 milhões de pessoas de grupos prioritários receberam as doses. A informação é de acordo com a Agência Brasil.