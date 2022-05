Festival América do Sul Pantanal 2022: tudo o que você precisa saber

O Festival América do Sul Pantanal 2022 foi confirmado para ser realizado entre os dias 26 e 29 de maio. Paralisado durante dois anos por conta da pandemia de covid-19, ele retorna para sua 16ª edição, nas cidades de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suárez. Confira mais informações sobre o evento.

Programação Festival América do Sul Pantanal

Um dos maiores atrativos do Festival América do Sul Pantanal são as apresentações musicais. As atrações vão ser divididas em dois palcos: Integração, para as atrações principais; e o Palco Rio Paraguai, para as mais intimistas. Já as exibições de grupos teatrais, circenses e de dança sul-mato-grossenses serão realizadas em espaços como escolas e comércios dos bairros das cidades. Confira a programação dos principais nomes confirmados:

26 de maio (quinta-feira)

Orquestra de Câmara do Pantanal

Michel Teló

27 de maio (sexta-feira)

Vinil Moraes

Atitude 67

Margareth Menezes

28 de maio (sábado)

Evelyn Lechuga

Marcelo D2

29 de maio (domingo)

Jucy Ibanez

Mart’nalia

Monobloco

Artesanato e Artes Visuais – Festival América do Sul Pantanal 2022

No Pavilhão dos Países, artesãos do Mato Grosso do Sul e de outras partes da América Latina poderão comercializar seus trabalhos, em que ainda serão realizadas oficinas de criação abertas ao público. A cultura indígena também vai ter seu devido espaço durante o Festival América do Sul Pantanal, com a Tenda dos Saberes Indígenas, trazendo tanto o artesanato, quanto a moda e a gastronomia.

Já na área das artes visuais do Festival América do Sul Pantanal, o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul selecionou diversas obras para serem expostas durante os dias de evento. Também será realizada a Mostra Rua, a partir de uma intervenção com graffiti, no Porto Geral e em bairros da cidade, para trazer a influência da cultura hip hop.

Cinema

No dia 28 de maio, a Mostra Instituto Homem Pantaneiro vai promover, às 18h, a exibição dos documentários Ruivaldo – O homem que salvou a terra (2022), de Jorge Bodanzky, e Finado Taquari (2022), de Frico Guimarães. E o Cine Solar, primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável, também irá realizar sessões de cinema ao longo do evento.

Durante os dias de realização do Festival América do Sul Pantanal, também será oferecido um curso de audiovisual, ministrado pela produtora Abdução Filmes, formada por Marcelo Lin, Rodrigo Meireles e Marco Antônio Pereira. Nele serão abordados conceitos, processos e diferentes tipos de dispositivos para a realização do audiovisual. As inscrições para participar podem ser feitas até dia 22 de maio, no site da FCMS.

Literatura

No âmbito da Literatura, o FASP costuma realizar o Quebra-torto com Letras. O nome remete ao típico café da manhã pantaneiro, e o objetivo é promover um momento de troca, com debates e reflexões, a partir da presença de escritores de diferentes regiões. Em 2022, como representantes da literatura latino-americana, vão estar os autores Ana Maria Shua (Argentina), Carla Maliandi (Argentina), Maria Valéria Rezende (Brasil/Paraíba), Santiago Nazarian (Brasil/São Paulo), Márcia Medeiros (Brasil/Mato Grosso do Sul) e Tânia Souza (Brasil/Mato Grosso do Sul). O Quebra-torto ocorre nos dias 27 e 28, às 8h, no Moinho Cultural Sul-Americano. Vão ser disponibilizados 200 ingressos para a entrada, por ordem de chegada.

O que é o Festival América do Sul Pantanal 2022

A 16ª edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP) está confirmada para ocorrer entre os dias 26 e 29 de maio. O evento foi criado em 2004, e, desde então, celebra manifestações artísticas das mais diferentes áreas. Totalmente gratuito e aberto ao público, a programação abrange não só a música, como também o cinema, teatro, circo, gastronomia, artes plásticas e artesanato, além de contemplar as mais diferentes culturas. Ao todo, serão 118 atividades, 25 oficinas e atrações de mais de 11 áreas artísticas.

Organizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o tema deste ano é o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922 na capital paulista. Segundo a Fundação é uma forma de “promover uma reflexão sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui”, em que serão homenageados a artista visual Lídia Baís e o escritor Lobivar de Matos.

O festival tem como ponto principal de localização a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 426 km de distância de Campo Grande. O município fica na região do Pantanal sul-mato-grossense, que é reconhecido como uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. Ele é, inclusive, uma das locações para a gravação da novela Pantanal, que está sendo exibida no horário nobre da Rede Globo.

Mas o evento não vai se restringir a apenas uma localidade. Além de abranger Ladário, vizinha de Corumbá, o Festival América do Sul Pantanal compreende as cidade de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, na Bolívia, próximas à fronteira com o Mato Grosso do Sul. Essa expansão internacional conversa com o próprio intuito do evento, que também pretende trazer a cultura de países vizinhos do Brasil: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

