Hit de fim de ano, de quem é a música 'Então é Natal'?

Faixa embala as playlists de Natal há décadas no Brasil.

É só chegar o final de ano que "Então é Natal" retorna para as playlists. Faixa dos anos 90 e uma das mais famosas da discografia da cantora Simone, 73, a música ainda é hit mais de 20 anos depois e já chegou a ganhar nova versão.

Então é Natal é versão brasileira de faixa em inglês

O que muita gente pode não saber que é a famosa Então é Natal tem origem na gringa. A faixa é uma versão em português Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon e Yoko Ono, de 1971. Anos mais tarde, em 1995, a letra da canção foi adaptada no Brasil por Claudio Rabello e ganhou a voz de Simone.

Originalmente, Então é Natal fez parte do lançamento do álbum "25 de dezembro", que era um especial de fim de ano que reunia apenas canções temáticas natalina, como Noite Feliz, Jesus Cristo, O Velhinho, Natal das Crianças, Sino De Belém, entre outras.

O sucesso foi estrondoso e Simone conquistou a marca de um milhão de cópias vendidas do disco em apenas 15 dias, o que lhe rendeu seu primeiro Disco de Diamante, segundo dados oficiais da famosa. Embora o trabalho tenha sido grandioso para seu currículo, Simone já era conhecida na época e trabalhava na música há duas décadas.

Em caráter de curiosidade, o "25 de dezembro" não é importante apenas por marcar este momento especial da carreira, como também é o aniversário dela. A famosa nasceu neste dia em 1949, em Salvador, capital da Bahia, então tem uma ligação especial com a data.

Com o passar dos anos, Então é Natal continuou um sucesso e marca registrada desta época do ano e em seu aniversário de 25 anos, em 2020, a faixa foi parte da setlist de uma live especial de Simone, em comemoração ao Natal.

VÍDEO: Live oficial de Simone no aniversário de 25 anos de Então é Natal

Além disso, no ano seguinte, 2021, a música ganhou uma versão remasterizada e com nova mixagem. A nova versão de Então é Natal foi publicada nas plataformas de música, como o Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music, além de ganhar também um videoclipe especial no Youtube em que reuniu vários influenciadores, como Sofia Santino, Lucas Paiva, Leila Pinheiro, entre outros.

Aos fãs mais saudosos e que não se animam com regravações, é possível conferir no perfil oficial de Simone no Spotify a versão original de Então é Natal, de 1995, que já soma mais de 5 milhões de reproduções.

