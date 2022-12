Playlist de Natal ideal para a ceia: 14 músicas para embalar a noite

Natal é época de se reunir com as pessoas que amamos para comemorar.

Natal é aquela época do ano em que você quer o conforto de casa. Nada melhor para te trazer essa sensação do que canções que remetem a esta data tão aguardada do ano. Por isso, montamos uma playlist de natal para te mostrar o que não pode faltar na sua lista!

+Frases de Natal e Ano Novo 2023 para inspirar sua mensagem

Então é Natal de Simone deve estar em qualquer playlist de natal

Nada mais certeiro do que começar sua playlist de natal com a clássica Então é Natal da cantora Simone. A faixa faz parte do álbum 25 de dezembro, lançado pela famosa em 1995 e até hoje muito lembrada. Ela é uma versão em português da canção Happy Xmas (War is over) de John Lennon de 1971.

All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Uma clássica que não pode faltar em qualquer playlist de natal que se preze é All I Want for Christmas Is You. Ela foi composta e produzida por Mariah Carey e Walter Afanasieff e lançada pela Columbia Records em 1994, no álbum Merry Christmas. Desde então, a canção já ganhou diversas versões e é um sucesso absoluto quando chega esta época do ano.

Para se ter uma noção, segundo a Billboard, apenas em 2021 a cantora faturou mais de 1 milhão de dólares com a canção, por conta de novos downloads, reproduções em plataformas digitais, vendas, etc.

Crystal Snow do BTS também faz parte da playlist de natal

O grupo sul-coreano também tem canção especial que pode ser reproduzida nesta época do ano. A letra da música Crystal Snow retrata a uma época cheia de neve, como o natal é comemorado em várias partes do mundo. A faixa faz parte ao álbum Face Yourself, lançado pelo septeto em 2018 totalmente em japonês.

Natal Todo Dia - Roupa Nova

Outra canção brasileira que deve estar na sua playlist de natal é Natal Todo Dia, do grupo Roupa Nova. A canção foi lançada em 2007 em um álbum que levava o nome da faixa. No entanto, foi apenas em 2019 que a canção ganhou um videoclipe oficial.

Mistletoe - Justin Bieber

Mistletoe é uma marcante canção de Justin Bieber que foi lançada especialmente para esta época de festas. Para quem não sabe, mistletoe é uma planta conhecida em português como "visco". Ela é muito utilizada em decoração de natal de alguns países do hemisfério norte. Por isso, na letra romântica, o cantor fala sobre beijar a amada embaixo de um visco.

O badalado videoclipe da música de Justin Bieber foi lançado 11 anos atrás e tem quase meio bilhão de visualizações.

Cozy Little Christmas - Katy Perry

Em dezembro de 2019, Katy Perry surpreendeu os fãs e lançou a música Cozy Little Christmas. O título e a letra da canção falam sobre um natal aconchegante ao lado de quem se ama. Como a cereja do bolo, no videoclipe a famosa aparece vestida Mamãe Noel.

Marry Christmas - Ramones

A aclamada banda Ramones lançou Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight) em 1989. A canção fez parte do álbum Brain Drain e ganhou algumas regravações ao longo dos anos. No Brasil, em 1995, a banda Raimundos fez uma versão da música, que foi adicionada ao álbum Cesta Básica, que tinha outras faixas temáticas, como Infeliz Natal.

Think of Christmas - Anne-Marie

A cantora Anne-Marie lançou a canção Think of Christmas em 2020, que faz parte da trilha sonora do filme Alguém Avisa? (Happiest Season) e também deve entrar na sua playlist de natal. A comédia romântica natalina ganhou a faixa como uma de suas principais canções da trilha sonora.

Na letra, a cantora diz: "When I think of Christmas. I think of you and me and a classic kiss" (Quando eu penso em natal, penso em você e eu e um clássico beijo).

Last Christmas na sua playlist de natal de 2022

Last Christmas é uma clássica de natal para ninguém botar defeito. A canção já foi regravada por vários artistas, como Taylor Swift, além de ser título de filme (Uma Segunda Chance para Amar no Brasil). A faixa é original da dupla Wham!, que era composta por George Michael, compositor da canção, e Andrew Ridgeley, e foi lançada em 1984.

All Alone on Christmas

All Alone on Christmas é uma música natalina que ganhou a voz de Darlene Love. Ela fez parte da trilha sonora de Esqueceram de Mim 2, além de também aparecer em álbuns da cantora e versões ao vivo. Na letra, a cantora fala sobre solidão no natal: "I wanna know Nobody ought to be alone on Christmas. Where do lonely hearts go? Nobody ought to be alone on Christmas" (Ninguém deveria estar sozinho no Natal. Para onde vão os corações solitários? Ninguém deveria estar sozinho no Natal)

Noite Feliz

De acordo com a BBC, Noite Feliz tem uma história de origem curiosa. Em 1818, o padre austríaco Joseph Mohr pediu para que Franz Xaver Gruber fizesse a melodia para um poema que ele escreveu dois anos antes. Assim, foi criada a canção, que depois foi traduzida para mais de 300 idiomas e é famosa em todo o mundo até hoje.

Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Outra canção que não pode em faltar na playlist de natal de ninguém é Jingle Bell Rock. A música é uma das mais famosas do gênero natalino e já apareceu em diversos filmes, séries e desenhos ao longo dos anos. Para quem tem boa memória, a canção é tema de uma das cenas mais icônicas da comédia Meninas Malvadas, além de ter já ganhado várias versões. Ela foi originalmente lançada por Bobby Helms em 1957.

Santa Tell Me - Ariana Grande

Ariana Grande também gosta de uma boa música de natal e já lançou as suas. Em 2014, a famosa presentou os fãs com a faixa Santa Tell Me, que atualmente tem mais de 777 milhões de reproduções no Spotify e soma mais de 260 milhões de visualizações no Youtube.

Let it Snow

Outra canção que já apareceu em diversas obras audivisuais e dão aquele clima de natal nas telinhas é Let is Snow. A canlão foi criada por Sammy Cahn e Jule Styne e ganhou duas versões muito famosas na década de 50, a de Frank Sinatra e a de Dean Martin.

Leia também

4 receitas do que pode substituir o peru na ceia de Natal