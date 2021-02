Os hits pagode 2021 já estão bombando nas playlists dos amantes do estilo. Com muita alegria e romantismo, artistas da antiga e nova geração conquistam o público com variadas canções.

Um dos grandes nomes do estilo é o Péricles. O lendário ex-vocalista do grupo Exaltasamba desde os primeiros anos do grupo segue firme em sua carreira solo. Assim, seu recente hit, “Tô achando que é amor”, mesmo nome do EP, segue chamando a atenção de ouvintes nas rádios e também nas plataformas digitais.

Contudo, outra aposta de hit para agitar o verão é a parceria de Thiaguinho com a cantora Luíza Sonza, “Cansar de você”. A cantora revelou que a faixa é um tema inspirado em sua vida. Mas, apesar de este não ser o primeiro pagode que participa, ela afirma que não pretende gravar um álbum do gênero.

Jovem talento do pagode e da televisão, Mumuzinho, técnico do The Voice Kids lançou os hits “Mantra” e “Eu Mereço Ser Feliz”, que são sucessos atuais do pagode, se destacando nas plataformas de streaming.

Assim, diante de tantas opções, fique por dentro dos principais hits pagode 2021, nessa lista especial que separamos para você. Confira e aumente o som, em ritmo de pagode!

Veja os principais hits pagode 2021

- PUBLICIDADE. -

Cansar de você – Luíza Sonza e Thiaguinho

Luíza Sonza se mostra uma artista bem versátil. Já cantou funk, pop e mais uma vez encara o pagode, ao lado do gigante Thiaguinho. Com o hit “Cansar de você”, ambos lançaram um clipe, gravado no Rio de Janeiro. Mas a canção está entre as mais tocadas no Spotify.

Um Cara Apaixonado – Mumuzinho e Sorriso Maroto

Mumuzinho além dos hits solos também divide bons feats que se destacam nos hitis pagode 2021. É o exemplo de “Um cara apaixonado”, parceria com o grupo Sorriso Maroto. A faixa é o segundo single do álbum Playlist”. Além disso, Mumuzinho anunciou para este primeiro trimestre de 2021 um álbum de estúdio – o quarto do artista no gênero.

- PUBLICIDADE -

Presentinho – Guga Nandes

Guga Nandes é um dos nomes que se destaca na nova geração do pagode. Em 2020 lançou o primeiro DVD da carreira. E a faixa “Presentinho” encerra o ciclo com uma história que deu certo e o amor venceu. O refrão tem a letra apaixonada e fala: “Eu pedi pra Deus um Presentinho, e olha quem tá Segurando a minha mão”. Certamente, a canção irá embalar grandes histórias de amor em 2021.

Eu Não Sou De Me Entregar – Ferrugem

Ferrugem iniciou 2021 com sua nova música de trabalho, “Eu Não Sou de Me Entregar”. Esta é a nova aposta do cantor depois de “Tristinha” e “Casa do Amor”. Assim, a música já é uma das preferidas dos fãs para curtir os hits pagode 2021. O clipe da faixa já passa das 6 milhões de visualizações no YouTube e a faixa se destaca nos serviços de streaming.

- PUBLICIDADE -

Tô achando que é amor – Péricles

A faixa título do do quarto álbum solo de estúdio de Péricles, “Tô achando que é amor”, mostra que ele permanece como um dos grandes nomes do pagode no país. Da geração projetada nos anos 1990, o músico é representante do samba denominado como pagode e caracterizado pela abundância de teclados. Assim, se reflete nesta canção, com resultado do destaque entre as mais tocadas.