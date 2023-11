Horário do show de Roger Waters hoje, 1º dia em SP (11/11)

Veja o horário do show de Roger Waters hoje no Allianz Parque, em São Paulo - Foto: Reprodução/Divulgação

Lendário ex-integrante do Pink Floyd, o britânico Roger Waters estará em São Paulo pelos próximos dias com a turnê This Is Not a Drill. Neste sábado, 11 de novembro, ele se apresenta no Allianz Parque. O artista depois terá mais um show no país antes de seguir turnê para outros cantos da América do Sul. Veja horário e abertura dos portões!

Que horas começa o show do Roger Waters hoje?

O show de Roger Waters hoje no Allianz Parque vai começar às 20h00 (horário de Brasília), deve durar, aproximadamente, duas horas e meia e promete levar ao público os maiores sucessos do fundador do Pink Floyd, entre eles Confortably Numb, Another Brick in the Wall, Wish You Were Here e Money.

Para assistir um dos maiores nomes do rock são esperadas cerca de 45 mil pessoas nesse sábado, 11, e os ingressos já estão esgotados. É previsto engarrafamento no local e a recomendação é chegar cedo, por isso os portões estarão abertos a partir das 15h30 para quem tem ingresso vip da pista premium e 30 minutos mais tarde para o público geral.

Quem vai de transporte público até o Allianz Parque, localizado na Zona Norte de São Paulo, tem a opção de descer na estação de metrô Palmeiras-Barra Funda, que fica a 800 metros do estádio do Palmeiras, cerca de 10 a 15 minutos de caminhada.

Como não é permitido a circulação de carros ao redor do estádio, pois em dias de show o local ganha ruas fechadas e modificação do trânsito para a movimentação do público, a melhor alternativa é mesmo ir andando da estação de metrô, já que veículos de aplicativos não conseguirão deixar seus passageiros na porta do estádio.

Quem prefere ir de carro tem a opção de estacionar próximo ao estádio no estacionamento oficial do Allianz Parque, que fica de 5 a 10 minutos de distância da entrada. O acesso é pela Rua José Benedito Boneli s/n, que fica atrás do Edifício Casa das Caldeiras. As vagas limitadas são vendidas pelo site no valor de de R$ 120,00 (https://www.estapar.com.br/unidades/arena-allianz-parque/2591).

O que não pode levar no show do Roger Waters em São Paulo

O site oficial da venda de ingressos de Roger Waters informa os itens que não podem aparecer na sua mochila ou bolsa, que deve ser menor que 20x30, na entrada do evento. Como não há guarda-volumes no local, quem for pego com algum objeto proibido, é importante saber que ele será descartado durante a revista.

Entre os itens que não poderão entrar no Allianz Parque no show de Roger Waters, estão os guarda-chuvas, que são sempre proibidos. Caso queira se proteger da chuva, o ideal é comprar uma capa de chuva. Também não podem entrar objetos pontiagudos como canetas ou perfurocortantes como tesouras, cortadores de unha e giletes. Balões, objetos de vidro, metal ou plástico e substâncias tóxicas estão proibidas.

Camisas de time de futebol, bandeiras com mastro, fogos de artifício e de estampido, além de materiais inflamáveis e armas de qualquer tipo não podem entrar. Qualquer tipo de líquido também será descartado na entrada do evento, assim como alimentos que não sejam industrializados ou lacrados. Ou seja, lanches feitos em casa não são permitidos.

No caso de fãs que precisarem levar algum tipo de medicamento, é necessário apresentação de uma receita médica com o nome do indivíduo. Veja a lista completa:

-Armas de fogo e/ou brancas de qualquer tipo ou espécie (facas, canivetes, etc)

-Guarda-chuvas (de qualquer tamanho)

-Pingentes, correntes pesadas

-Objetos pontiagudos (canetas)

-Objetos perfuro cortantes (tesouras, cortadores de unha, giletes)

-Materiais ou objetos que possam causar ferimentos

-Balões em geral, malabares

-Fogos de artifício e de estampido (de qualquer espécie)

-Objetos de vidro, plástico ou metal

-Substâncias tóxicas, bebidas alcoólicas, remédios

-Camisas de time de futebol, bandeiras com mastro

-Papéis em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas

-Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo bebida ou refrigerante de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos em caso de esforço físico isolado ou generalizado

-Máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), gravadores, filmadoras; Go-Pro ou similares e Tablets

-Bastão para tirar foto

-Alimentos - é proibida a entrada de alimentos destinados ao comércio ou que representem riscos à segurança do público. É permitida somente a entrada de alimentos industrializados e lacrados

-Cigarro eletrônico

-Desodorante, cosméticos ou perfume em recipientes com volume superior a 90ml

-Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar

-Capacetes de moto ou similares

-Lasers, walkie-talkies e drones

-Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos

-Animais - exceto cães-guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual

-Cadeiras ou bancos

-Buzinas de ar

-Mochilas ou bolsas com medidas superiores a 20x30cm

-Qualquer produto para comercialização

