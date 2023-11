Por que Miguel não voltou para o RBD?

Banda mexicana retornou com turnê especial, mas incompleta.

Fenômeno dos anos 2000, Rebelde voltou em 2023 para uma turnê especial para matar a saudade dos fãs. Porém, nem todos os integrantes do grupo retornaram, já que Alfonso Herrera, 40, escolheu ficar de fora do projeto. Intérprete de Miguel na novela mexicana, por que ele não voltou para o RBD? Ator já explicou ausência.

Entenda por que o Miguel de Rebelde não volta

Alfonso Herrera não quis retornar ao RBD para a turnê Soy Rebelde por estar focado em outros projetos como ator. O famoso já contou que está feliz com seus atuais projetos, mas esclareceu em uma série de tweets em janeiro de 2023 que é grato por tudo o que a banda e a novela mexicana proporcionaram para sua carreira, por isso deseja o melhor para todos os integrantes.

Diferente de outros membros da banda, o intérprete de Miguel não seguiu carreira na música depois que deixou o RBD e se dedicou integralmente ao mundo da atuação. Ele esteve em filmes, séries, novelas e hoje é reconhecido tanto no México quanto nos Estados Unidos.

Nos últimos meses, ele promoveu o filme Viva o México!, dirigido por Luis Estrada que ficou entre os longas mais assistidos da plataforma da Netflix após sua estreia na plataforma. Ele também tem dado às caras em vários sucessos nos últimos anos, como as séries Ozark, Sense8, além de A Rainha do Sul, O Exorcista, entre outros.

O ator já falou em algumas ocasiões que não tinha desejo em retornar ao universo de Rebelde ou voltar a cantar, além de já reclamar do contrato que tinha na época do folhetim de sucesso. Em entrevista ao El País, em março de 2023, ele contou que a Televisa tinha o direito de imagem dos personagens e os atores não recebiam nada por todo o dinheiro que a emissora fazia com o merchandising da produção usando a imagem deles, como comidas, cadernos, roupas, acessórios, entre outros.

Além disso, em 2018, em entrevista ao programa En La Luna, ele confessou que foi o responsável pelo final da banda, pois decidiu seguir outros projetos na carreira artística. O contrato acabou em 2008 e Alfonso resolveu não renová-lo, o que depois se estendeu aos demais integrantes. Desde então, ele não se associou mais ao personagem de Miguel.

A turnê Soy Rebelde começou em agosto de 2023 e conta com Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, intérpretes dos personagens Mia, Giovanni, Diego, Roberta e Lupita, respectivamente. O único que ficou de fora foi mesmo Herrera, que vivia Miguel. O grupo passa pelo Brasil entre os dias 9 e 19 de novembro, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Entenda - Show do RBD vai ter transmissão no Multishow hoje?