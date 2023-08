Horário do Show do Alok em Copacabana e como assistir ao vivo hoje

É hoje! Neste sábado, 26, o DJ Alok apresenta o "Show do Século" na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show, parte da celebração dos 100 anos do hotel Copacabana Palace, será transmitido ao vivo gratuitamente pela televisão e internet.

Qual o horário do show do Alok?

O show do Alok começa às 20h, horário de Brasília, e terá duração de 2 horas. A cobertura do evento será feita pelo Multishow e Globoplay, que vão liberar o sinal sem custo para não assinantes. A Globo também exibe um compilado dos melhores momentos durante a madrugada.

São três formas de assistir a apresentação. Os espectadores que tiverem um plano de TV a cabo podem sintonizar no Multishow no horário indicado. Também será possíveis assistir gratuitamente pelo streaming.

Pela televisão

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Na Globo

A Globo transmite os melhores momentos da apresentação às 1h, horário de Brasília, logo após a "Faixa Combate - Jungle Fight". Serão apenas 25 minutos de exibição.

Ao vivo pela internet

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’ no horário da transmissão.

Como ir para o show em Copacabana?

A recomendação da prefeitura é que o público utilize o metrô para o deslocamento até o local do show. Haverá extensão de horário e operação especial para atender ao evento. As linhas 1, 2 e 4 estão funcionando.

Sábado (26): das 5h à meia-noite, com extensão de horário para embarque nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo até 1h da manhã, e as demais estações apenas para desembarque após horário regular.

Domingo (27): das 7h às 23h

Transferência entre as linhas 1 e 2:

Sábado (26): no trecho compartilhado entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.

Domingo (27): no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro.

Metrô na Superfície – Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sábado (26): das 5h às 23h30

Domingo (27): 7h às 22h30

Os trens da SuperVia também estará com operação especial entre sábado e domingo. Os ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna terão um trem extra em cada terminal para suportar o fluxo de ida ao evento, de acordo com o monitoramento de campo, das 15h às 18h deste sábado.

Trens extras também serão disponibilizados na volta, até às 1h15 de domingo, para os ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna.

Esquema de trânsito para o show do Alok

As principais interdições no bairro de Copacabana começam a partir das 12h e vão até 1h de domingo. Será montado um esquema especial de logística e segurança para receber cerca de 1 milhão de pessoas.

Veículos que passariam por algumas das vias poderão optar em seguir pela Lagoa ou por Botafogo, Humaitá e Jardim Botânico.

Ruas interditadas entre 12h de sábado (26) e 1h de domingo (27):

Avenida Atlântica, em ambos os sentidos, entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Francisco Otaviano;

Rua Francisco Otaviano, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Júlio de Castilhos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Francisco Sá, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Sá Ferreira, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Almirante Gonçalves, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Av. Atlântica;

Rua Miguel Lemos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Xavier Da Silveira, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Constante Ramos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Santa Clara, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Siqueira Campos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Hilário de Gouveia, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Rodolfo Dantas, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Avenida Prado Júnior, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Princesa Isabel, sentido orla, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica.

Proibições de estacionamento entre 14h de sexta (25) às 6h de domingo (27):

Atlântica, entre a Rua Santa Clara e a Av. Prado Júnior, inclusive nas baias junto às edificações;

Rua Bolívar, entre a Av. Atlântica e a Rua Pompeu Loureiro;

Rua Figueiredo de Magalhães, entre a Av. Atlântica e a Rua Tonelero;

Rua Siqueira Campos, entre a Rua Tonelero e a Av. Atlântica;

Rua Hilário de Gouveia, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Paula Freitas, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua República do Peru, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Fernando Mendes, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Rodolfo Dantas, entre a Av. Atlântica e a Rua Barata Ribeiro;

Rua Duvivier, entre a Av. Atlântica e a Rua Barata Ribeiro;

Rua Ronald de Carvalho, no trecho junto à Praça do Lido;

Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido

Prado Júnior, entre a Rua Ministro Viveiros de Castro e a Av. Atlântica;

Rua Ministro Viveiros de Castro, entre a Av. Princesa Isabel e a Av. Duvivier.

A partir das 6h de Sábado (26) às 6h de domingo (27):

Nossa Senhora de Copacabana, entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Princesa Isabel;

Rua Barata Ribeiro, entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Djalma Ulrich;

Rua Raul Pompéia, entre a Rua Sá Ferreira e a Rua Joaquim Nabuco.

Qual é a história do Alok?

Alok, 32, começou a investir na carreira de DJ em 2010 e teve uma ascensão bastante rápida, emplacando seu primeiro hit em 2013 com "We Are Underground". A música foi o primeiro divisor de águas da carreira do artista, que estourou no mundo tudo em 2016 com a música "Hear Me Now" ao lado de Zeeba e Bruno Martini.

O famoso é filho de um casal de DJs, Ekanta Jake Peres e Juarez Achkar Petrillo, e tem um irmão gêmeo, Bhaskar, que segue carreira na mesma profissão. Alok tem mais uma meia-irmã, Jaya Petrillo, fruto de outro relacionamento de seu pai.

Antes de se tornar um sucesso no Brasil, Alok morou na Holanda ao lado da mãe e do irmão - o artista é natural de Goiânia (GO). Foi nesse período em que se apaixonou pela música eletrônica e começou a investir na carreira, que se tornaria meteórica em alguns anos.

Com apenas quatro anos no mercado musical, Alok entrou pela primeira vez para a lista da DJ Mag em 2014. A partir daí, foi só sucesso - o artista emplacou dezenas de hits incluindo "In My Mind", "Alive", "Fuego" e "Free My Mind".

Em 2021, Alok ficou em 4º lugar entre os melhores DJs do mundo no ranking feito pela DJ Mag, a mais conceituada revista do gênero musical. O brasileiro também coleciona passagens pelos mais prestigiados eventos de música eletrônica do mundo, incluindo o Tomorrowland Bélgica.

Hoje, Alok soma mais de 23 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se tornou o brasileiro mais ouvido no mundo. No Instagram, soma mais de 28 milhões de seguidores.

O artista também investiu em sua própria gravadora em 2015, quando lançou a Up Club Records. A ideia veio após divergências com produtores europeus que sempre pediam que ele fizesse alterações em suas músicas. No entanto, Alok se recusava pois queria manter a sua essência.

O goiano também é dono de uma agenciadora de música eletrônica que busca novos talentos do gênero no Brasil, a Artist Factory, e da sub gravadora Controversia Records.

Alok é casado com a médica Romana Novais desde 2019. Os dois são pais de Ravi, 3, e Raika, 2.

