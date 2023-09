Horários do The Town hoje (09/09): Foo Fighters, Garbage e Pitty se apresentam

Horários do The Town hoje (09/09): Foo Fighters, Garbage e Pitty se apresentam

Hoje é dia de rock no The Town! Neste sábado, 9, a banda Foo Fighters é a atração principal do evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também sobem ao palco os grupos Yeah Yeah Yeahs e Garbage, além da cantora brasileira Pitty. A transmissão é feita ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Palco Skyline - Principal: 16h05 – Pitty, 18h15 – Garbage, 20h25 – Yeah Yeah Yeahs, 23h00 – Foo Fighters.

Quem é a atração principal de hoje no The Town?

O headliner do quarto dia de The Town é a banda Foo Fighters, que retorna ao Brasil pela sexta vez. Esta é a primeira apresentação da banda em solo brasileiro após a morte do baterista Taylor Hawkins, aos 50 anos, no ano passado.

O grupo sobe ao palco Skyline a partir das 23h. O setlist deve incluir os maiores sucessos da carreira dos americanos, como "The Pretender", mas também músicas que nunca haviam sido tocadas no Brasil até o primeiro show da banda em Curitiba, na última sexta-feira (8), como "Generator". A apresentação deve ter cerca de 2 horas e ser encerrada às 1h.

O Foo Fighters estava escalado como headliner do Lollapalooza Brasil 2022, mas a apresentação foi cancelada poucos dias antes por conta do falecimento de Hawkins em Bogotá, na Colômbia, enquanto a banda estava em turnê. O músico sofreu uma overdose.

O retorno era considerado incerto pelos fãs, mas em janeiro, o grupo anunciou que voltaria às atividades. Josh Freese, que já trabalhou com Katy Perry, Michael Bublé e Kelly Clarkson, foi escolhido como substituto.

O vocalista Dave Grohl - Foto: Reprodução/Instagram/@foofighters/@lollapaloozabr

Yeah Yeah Yeahs substitui Queens of The Stone Age

A banda Yeah Yeah Yeahs se apresenta às 20h25 no palco Skyline. A banda foi escalada de última hora para substituir o Queens of The Stone Age, que cancelou a apresentação por recomendações médicas. Os famosos não entraram em detalhes, mas o que se sabe é que o vocalista Josh Homme passou por um tratamento e cirurgia contra um câncer no ano passado.

O Yeah Yeah Yeahs é liderado pela sul-coreana Karen O, considerada pela revista Billboard uma das melhores vocalistas de todos os tempos. Nick Zinner toca guitarra, enquanto Brian Chase é o baterista.

O lançamento mais recente da banda é o álbum "Cool It Down", de 2022. A última vez que o grupo esteve no Brasil foi há dez anos, em 2013, abrindo os shows da banda Red Hot Chili Peppers.

Garbage é uma das atrações do The Town

A banda estadunidense Garbage também se apresenta no The Town. O grupo é a primeira atração internacional a se apresentar no palco Skyline hoje, às 18h15.

Formado por Duke Erikson, Shirley Manson, Steve Marker e Butch Vig, o Garbage foi criado em 1995 na cidade de Madison, em Wisconsin. O primeiro álbum foi lançado no mesmo ano e levou o nome da banda; até hoje, eles já lançaram mais cinco discos, sendo o mais recente "No Gods No Masters", em 2021.

Pitty abre o palco Skyline

A primeira apresentação do palco principal do The Town hoje é da cantora brasileira Pitty, uma das maiores referências do rock no país. A baiana sobe ao palco às 16h05.

Logo em seu primeiro álbum, "Adorável Chip Novo" (2003), a cantora já conquistou seus primeiros hits com as faixas "Teto de Vidro" e "Equalize". O projeto vendeu mais de 350 mil cópias.

Nos anos seguintes, Pitty lançou os álbuns "Anacrônico" (2005), "Chiaroscuro" (2009), "Setevidas" (2014) e "Matriz" (2019), sendo este último o mais recente. Os CDs incluem outras faixas que fizeram enorme sucesso, como "Na Sua Estante", "Me Adora" e "Máscara".

Quem vai cantar no The Town hoje?

Além das apresentações no Skyline, outros artistas se apresentam nos palcos The One, Factoy, São Paulo Square e New Dance Order. Os demais palcos trazem shows de músicos que vão além do rock.

O The One, por exemplo, terá show do funkeiro MC Don Juan, além de Grag Queen, uma drag queen que solta o vocal na música pop. Já o New Dance Order, exclusivo para DJ's de música eletrônica, traz apresentações dos responsáveis pela festa Mamba Negra, um dos technos mais conhecidos da cidade, e de Badsista.

Palco Skyline

23h - Foo Fighters

20h25 - Yeah Yeah Yeahs

18h15 - Garbage

16h05 - Pitty

Palco The One

21h45 - Wet Leg

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

17h10 - Detonautas

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory

22h - MC Don Juan

20h - Yunk Vino

18h - Mc Dricka

16h - Grag Queen

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Hamilton de Holanda

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

18h05 - Renato Cohen Live

16h35 - Aerea Live

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

Como assistir os shows ao vivo?

Os shows do The Town são transmitidos ao vivo pelo Multishow e Globoplay. As apresentações dos palcos Skyline e The One, os principais, serão exibidos pelo canal de música e pelo streaming, enquanto o canal Bis fica responsável por mostrar os shows do New Dance Order e demais palcos.

A Globo também exibe os melhores momentos a partir da meia-noite, logo após o Altas Horas. O compilado com os destaques do dia ficam no ar até às 1h40.

Multishow

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Canal Bis

Claro – Canal 120 / 620 (HD)

Oi – Canal 131 (HD)

Sky – Canal 160 / 560 (HD)

Globoplay

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: se você for registrado na plataforma de streaming, coloque seu e-mail e senha para entrar. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro e inserir nome completo, data de nascimento, cidade de residência, além de concordar com os termos de assinatura.

Passo 4: concluído o cadastro, clique em 'Agora na TV' e depois em 'The Town - Sinal aberto'.

Programação de domingo do The Town

O The Town termina no domingo, 10, com mais um show do cantor Bruno Mars. Também passam pelo palco Skyline as contas Iza, H.E.R e Kim Petras. Já o palco The One será invadido pelo pop brasileiro. Marina Sena, Glória Groove, Pabllo Vittar e Jão comandam a festa com seus maiores hits. Programação do último dia:

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

19h50 - Crazy P Soundsystem

18h05 - Lion Babe

16h35 - Paradise Guerrilla

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera