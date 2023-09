Preço das comidas no The Town: quanto custa comer no festival?

O The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem for chegar cedo para aproveitar todas as atrações provavelmente terá que se alimentar no local, que inclui venda de lanches, bebidas, pizza, entre outros itens. Os preços das comidas no The Town podem chegar até a R$ 70.

Quanto custa comer no The Town?

O The Town oferece uma ampla variedade de comidas salgadas, fast food, doces e bebidas. Entre as opções de lanches e pratos especiais, há hamburgueres, yakissoba, macarrão, pizza, entre outros.

O público que prefere optar por pratos de comida ao invés de lanches terá que desembolsar R$ 45 por um Yakissoba ou R$ 67 em um combo de nhoque, entre as opções mais populares.

O pastel sai por R$ 30, mas é possível adquirir o combo com dois pelo valor de R$ 55. Já a pizza broto de diversos sabores custa R$ 40.

As tendas de comida e bebida aceitam apenas cartões de débito ou crédito. Para pagar com dinheiro em espécie, é necessário adquirir um cartão pré-pago em um dos caixas do festival ao custo de R$ 7 e recarregá-lo com o valor desejado. Ao final do evento, a taxa paga será devolvida também nos caixas.

Fast food, petiscos e doces

O combo de hamburguer com batata sai por R$ 50 nas tendas do festival. Entretanto, o McDonald's também estará presente com diversos pontos de venda de lanches, que variam entre R$ 35,90 a R$ 39,90 - há a opção de comprar só a batata, que sai por R$ 14,90.

Entre os petiscos também está o pacote de pipoca grande, que sai por R$ 30, e o pacote médio por R$ 25, e o balde de frango frito com preços entre R$ 45 e R$ 63.

Há também opção de doces no The Town. Os amantes de chocolate podem comprar diversos sabores de KitKat no estande da marca, com preços entre R$ 3,90 a R$ 12.

A marca Bacio di Latte fica responsável pela venda sorvetes, com preços que variam entre de R$ 15 a R$ 23. Outras opções de doces são bolo gelado de coco e pudim de leite.

Quais os preços das bebidas no The Town?

Já no cardápio de bebidas, será disponibilizado água, refrigerante variados, energético e cerveja com e seu álcool.

Por enquanto, não há informações sobre bebidas alcóolicas destiladas. É provável que o evento não venda esse tipo de drink, assim como acontece no Rock in Rio.

A única marca de cerveja disponível é a Heineken, patrocinadora do evento. Vale lembrar que apenas maiores de 18 anos podem comprar e consumir bebidas alcóolicas.

The Town terá pratos assinados pelo chef Alex Atala

No Market Square, praça de alimentação do The Town que oferece pratos mais rebuscados, é possível encontrar opções assinadas pelo chef Alex Atala, um dos mais prestigiados do Brasil.

São oito restaurantes no espaço gastronômico do festival, inspirado no Teatro Municipal. Cada estabelecimento representa um bairro do capital paulista. São eles: Liberdade, Mooca, Lapa, Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, Bixiga e Centro.

Entre as opções oferecidas está o combo de bobó com açaí (R$ 67,50), combo de mochi com yakisoba (R$ 70), pasta ao molho (R$ 40), arroz de costela (R$ 45) e mais.

Vale lembrar que também haverão opções veganas e vegetarianas para quem não come carne ou qualquer ingrediente de origem animal.

Jardins

Picadinho com alligot: R$ 55

Arroz de costela: R$ 45

Bolo de coco: R$ 25

Milanesa: R$ 50

Bixiga

Pasta ao molho de queijo com farofa de focaccia: R$ 40

Farfalle com frutos do mar: R$ 50

Nhoque com ragu de linguiça: R$ 45

Canolli: R$ 30

Liberdade

Yakissoba misto: R$ 45

Yakissoba de legumes: R$ 40

Temaki de salmão: R$ 40

Harumaki de chocolate: R$ 38

Lapa

Pastel de vatapá: R$ 30

Pastel de carne com ovo: R$ 30

Pastel de queijo: R$ 30

Pastel romeu e julieta: R$ 30

Centro

Sanduíche de mortadela com queijo: R$ 45

Sanduíche de pernil com vinagrete: R$ 40

Hot dog com maionese de alho assado: R$ 40

Pudim de leite condensado: R$ 20

Pinheiros

Bobó de grão de bico: R$ 40

Salada de folhas com tomate cereja, frango desfiado, croutons e molho italiano: R$ 40

Poke de salmão: R$ 55

Açaí com frutas: R$ 35

Mooca

Pizza de margherita: R$ 45

Pizza de peperoni: R$ 50

Pizza de muçarela: R$ 45

Pizza de chocolate: R$ 45

Vila Madalena

Bolinho de costela: R$ 35

Churros de doce de leite: R$ 35

Batata frita trufada com parmesão: R$ 48

Torresmo: R$ 48

Pode levar comida para o festival?

Quem for ao The Town e quiser economizar com comida e bebida por levar até 5 alimentos. O festival também permite a entrada de uma garrafa de plástico vazia para ser enchida nos bebedouros espalhados pelo Autódromo de Interlagos.

Itens que ultrapassarem o limite de cinco por pessoa serão descartados. Lembrando que todos que entram no evento passam por uma revista pessoal.

O que pode levar no The Town de comida:

- Alimentos e produtos industrializados lacrados (Ex: biscoito e barra de cereal);

- Sanduíches e frutas cortadas em embalagens transparente e não rígidas;

- Garrafas plásticas para o consumo de água, desde que esteja sem tampa.

