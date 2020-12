Lives de hoje: Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e mais shows para sextar

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, continua a ser uma alternativa para o trabalho de cantores e bandas. De hoje (4) a domingo (6), são 16 opções disponíveis. Entre os destaques estão Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan e Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto.

Quais são as lives de hoje e do fim de semana?

Hoje, Gusttavo Lima e Bruno & Marrone se reúnem para uma live, às 20h. Faz parte do Buteco Bohemia Voltadeira.

No sábado, tem a Virada SP Online, com programação a partir das 16h. Ana Cañas canta Belchior, às 17h, e Karol Conka começa às 22h.

Outro destaque do dia 5 é a dupla Matheus & Kauan, que participa do quinto episódio de #ProximoN1, o reality da Brahma e do VillaMix, com apresentação de Mariana Rios.

O fim de semana termina com show da Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença, às 19h, no domingo. Trata-se da celebração dos 125 anos da SulAmérica, transmitida diretamente da histórica cidade mineira.

Sexta-feira (dia 04/12)

Orquestra Mundana Refugi – 19h (YouTube)

Gusttavo Lima e Bruno & Marrone – 20h (YouTube)

Bruna Caram canta Gonzaguinha – 20h (YouTube)

Live Latejo (Xofan e João Sirangelo) – 20h (YouTube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 20h (YouTube)

Sábado (dia 05/12)

Virada SP Online (Ana Canãs, Karol Conka e mais apresentações) – 16h (Site oficial)

Thiago Miranda (Raul Seixas & Rita Lee) – 17h (YouTube)

Trupe Chá de Boldo – 19h (YouTube)

Live Moinho Cultural (Rap das Minas e Onze:20) – 20h (YouTube)

Matheus & Kauan (VillaMix – O Próximo Nº 1) – 20h (YouTube)

Banda Surfa – 20h (YouTube)

Liam Gallagher – 22h (Site oficial)

Lives de domingo (dia 06/12)

Sunday Live com DJ Marcio Fernandes – 12h (YouTube)

Live Resenha do Funk: Clássicos dos Bailes – 14h (YouTube)

Live Moinho Cultural (Alessandra Crispin e Caetano Brasil) – 19h (YouTube)

Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença – 19h (YouTube)