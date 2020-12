Lives de hoje: Gusttavo Lima, Luan Santana e mais shows

A necessidade de distanciamento social gerada pela pandemia de Covid-19 abriu espaço para os shows em formato de lives. Meses depois, continua a ser uma alternativa para o trabalho de cantores e bandas. De hoje (11) a domingo (13), são 11 opções disponíveis. Entre os destaques estão Gusttavo Lima, Luan Santana, Seu Jorge, Jorge e Mateus, Daniel e Matheus & Kauan.

Quais são as lives de hoje e do fim de semana?

Hoje, a opção é para quem gosta de música eletrônica. A Noitada Live, com DJ Marcio Fernandes, começa às 19h.

O sábado traz o maior número de atrações. Além da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, às 18h, tem Seu Jorge no Festival #TogetherLive, às 19h, para apoiar e arrecadar fundos para as pessoas que vivem sem acesso à higiene básica no Brasil. Jorge & Mateus e Daniel se unem para uma apresentação, às 20h.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outro destaque do dia 12 é a final do #ProximoN1, o reality da Brahma e do VillaMix, com apresentação de Mariana Rios e Lívia Andrade. Recebe vários famosos: Luan Santana, Gusttavo Lima, Lauana Prado, César Menotti e Fabiano, Matheus & Kaun e seus times de candidatos, às 22h30.

O fim de semana termina com show da Orquestra Sinfônica Heliópolis e Simoninha, no domingo, às 15h. Tem participação de Péricles, Luciana Mello e mais. Confira a programação completa:

Sexta-feira (dia 11/12)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)

Sábado (dia 12/12)

Thiago Miranda interpreta Chico Buarque – 17h (YouTube)

Carla Rio – 17h (Facebook)

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais – 18h (YouTube)

Seu Jorge – 19h (YouTube)

Marcos & Belutti – 20h (YouTube)

VillaMix – O Próximo Nº 1 (Luan Santana, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e mais) – 22h30 (YouTube)

Jorge & Mateus e Daniel – 20h (YouTube)

Anjos de Resgate – 21h (YouTube)

Lives de domingo (dia 13/12)

Carla Cristina – 13h30 (YouTube)

Orquestra Sinfônica Heliópolis e Simoninha (part. Péricles, Luciana Mello e mais) – 17h (YouTube)