O que é Coachella, horários e como assistir aos shows ao vivo

Após um hiato de dois festivais, o Coachella 2022 está pronto para seu retorno triunfante. À medida que a edição desse ano se aproxima, começaremos a descobrir a programação de bandas e cantoras – incluindo Anitta -, além de saber os preços dos ingressos, horários, como assistir e o que todos estavam vestindo. Mas até lá, aqui está o que você precisa saber sobre o que é o Coachella.

O que é Coachella?

Basicamente, Coachella é um festival de música anual gigante na Califórnia, Estados Unidos. O festival cresceu tremendamente desde seu primeiro ano em 1999 e agora é muito mais do que apenas um fim de semana para ouvir boa música.

Oficialmente chamado de “The Coachella Valley Music and Arts Festival” (também apelidado de “Coachella” ou mesmo apenas “Chella”), o festival tem uma história bastante interessante. Tudo começou quando a banda Pearl Jam entrou em uma briga com a Ticketmaster sobre suas taxas de serviço, alegando que eles estavam visando financeiramente fãs e artistas. Por causa disso, o Pearl Jam começou a procurar locais alternativos para a turnê que não incluía a Ticketmaster.

A banda acabou usando o Empire Polo Grounds em Indio, CA, onde o festival é realizado até hoje. Em 2012, o festival ficou tão grande que os organizadores o transformaram em dois finais de semana separados.

Quando é Coachella?

O Coachella é realizado em dois fins de semana todo mês de abril, embora as datas nem sempre sejam as mesmas. O festival é geralmente sexta-feira, sábado e domingo. Em 2022, começará na sexta-feira, 15 de abril, e vai até o dia 22 de abril.

Onde está o Coachella 2022? Coachella é realizado no Empire Polo Club em Indio, Califórnia. O local inclui cinco palcos principais: Coachella Stage (palco principal), Outdoor Theatre (palco pequeno), Mojave (palco médio), Gobi (palco médio) e Sahara (palco grande). dependendo do ano.

Como assistir o Coachella

Todos vocês podem assistir a ação em qualquer lugar, cortesia do canal do Coachella no YouTube. Para os brasileiros que querem acompanhar a apresentação da Anitta é só acessar o canal às 22h (horário de Brasília). O show de Pabllo Vittar será às 00h25 de sábado (madrugada de domingo no horário de Brasília).

Quanto custa para participar?

Quanto custam os ingressos para Coachella 2022? Os ingressos para o Coachella são divididos em níveis, dependendo de quanto tempo os fãs compram os ingressos depois de serem colocados à venda. O valor nominal dos ingressos de admissão geral de três dias para o nível 1 era de US$ 495; o nível 2 foi de US$ 522; o nível 3 foi de US$ 549; e o nível 4 foi de US$ 599. O valor nominal dos ingressos VIP de três dias para o nível 1 era de US$ 1.035; o nível 2 foi de US$ 1.116; o nível 3 foi de US$ 1.179; e o nível 4 foi de US$ 1.249.

Quem são os artistas do Coachella 2022?

O cantor de ‘Watermelon Sugar’, Styles, deve ser a atração principal nas duas sextas-feiras, com Billie Eilish nos sábados e agora The Weeknd e Swedish House Mafia serão a atração principal no domingo, depois que West se retirou.

Também incluídos na programação de sexta-feira estão Lil Baby, Phoebe Bridgers, slowthai e os punk rockers de Bristol, IDLES.

A programação de sábado apresenta Flume, 21 Savage e a cantora de ‘WAP’ Megan Thee Stallion, bem como o premiado músico londrino Arlo Parks.

Doja Cat, Jamie XX, Run The Jewels e Fatboy Slim juntam-se a West na escalação de domingo; O supergrupo eletrônico Swedish House Mafia também foi anunciado para retornar ao deserto.

Anterior 1 De 3 Próximo

++ Os melhores documentários de cantores na Netflix para assistir