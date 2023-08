Paul Mccartney no Brasil 2023: cidades e preço do ingresso do Beatle

Sir Paul McCartney anunciou uma sequência de shows no Brasil com a turnê Got Back. A estrela dos Beatles, 81, fará shows em cinco cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

“Estamos voltando para a estrada. Estamos saindo com a banda e tocando em lugares, alguns dos quais nunca tocamos antes. Então, estamos muito animados.”, anunciou o músico através de suas redes sociais.

Haverá cinco shows de Paul Mccartney no Brasil 2023, com a primeira apresentação em Brasília no dia 30 de novembro, depois é a vez de Belo Horizonte receber o beatle no dia 3 de dezembro. O cantor se apresentará em São Paulo dia 9 de dezembro, Curitiba em 13 de dezembro e no Maracanã no dia 16 de dezembro.

Juntando-se a McCartney na estrada está sua banda de longa data, Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Os ingressos estarão à venda na terça-feira, 8 de agosto, a partir das 10h, no site da Eventim para clientes BRB. A venda geral vai começar na quinta-feira, 10, a partir do meio-dia, também no site da Eventim, e às 13h nos pontos de venda credenciados.

Paul McCartney - 2023 Got Back Tour no Brasil:

Brasília em 30 de novembro, Arena BRB Mané Garrincha - a partir de R$ 250

Belo Horizonte em 3 de dezembro, Arena MRV - a partir de R$ 240

São Paulo no dia 9 de dezembro, Allianz Parque - a partir de R$ 210

Curitiba em 13 de dezembro, Estádio Couto Pereira - a partir de R$ 220

Rio de Janeiro em 16 de dezembro, Maracanã - a partir de R$ 150

