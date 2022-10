Planeta Atlântida 2023: festival confirma retorno em 2023

O Planeta Atlântida está de volta! O mais famoso festival de música da região sul retorna no começo do ano que vem após dois anos de interrupção. O evento ocorrerá no Rio Grande do Sul, como de costume, e divulgará as atrações em breve.

Quando será o Planeta Atlântida 2023 e quem vai tocar?

O Planeta Atlântida 2023 será realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), no Rio Grande do Sul. O anúncio do retorno foi feito pela produção do evento na última segunda-feira, 24.

As atrações devem ser divulgadas em breve, assim como as informações sobre as vendas dos ingressos. O evento é realizado pelo Grupo RBS e DC Set Group e será patrocinado pela Renner, Banrisul e Unisinos.

O festival acontece desde 1996 na praia de Atlântida, no litoral norte do RS. Ao longo de suas 25 edições, mais de 2,2 milhões de pessoas e 1,3 mil shows nacionais e internacionais já passaram pelo evento.

Palco de grandes nomes da música, o Planeta Atlântida já recebeu apresentações de artistas de diferentes gêneros musicais, incluindo Ivete Sangalo, Rita Lee, Gilberto Gil, Racionais Mc's, Zeca Pagodinho, além dos saudosos Tim Maia, na edição de 1998, e do grupo Mamonas Assassinas, em 1996, na primeira edição do evento.

O Planeta Atlântida 2023 também já recebeu estrelas internacionais nos palcos montados na praia de Atlântida. Entre as atrações, já passaram por lá Charly García e Fito Paez, nomes do rock argentino, o DJ Tiesto, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, o grupo britânico Fatboy Slim e a banda SOJA.

Em 2014, o grupo de punk rock The Offspring subiu ao palco e levou os fãs do gênero ao delírio. No ano seguinte, foi a vez da cantora Kesha divertir os fãs de pop com seus hits. O rapper Wiz Khalifa, o cantor Jason Mraz e a banda francesa Phoenix foram outras atrações internacionais que passaram por lá.

