Coldplay cancelado no Brasil em 2022? Entenda adiamentos

Quem estava ansioso para conferir os shows da banda Coldplay em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora em outubro de 2022, terá que aguardar. Show do Coldplay cancelado? As apresentações do grupo foram adiadas para 2023, devido a saúde do vocalista Chris Martins. Apesar do medo do público sobre um possível cancelamento, o que se sabe até agora é que os shows irão acontecer para quem conseguiu garantir seu ingresso.

Por que show de Coldplay cancelado no Brasil em 2022?

O Coldplay não se apresentará no Brasil em outubro de 2022 porque o cantor Chris Martin está com uma infecção no pulmão. As ordens médicas para o artista foram de se afastar do palco para uma boa recuperação.

Ele deve ficar longe do trabalho durante três semanas, o que afetará as apresentações que estavam marcadas para os dias 11 e 12 de outubro no Rio de Janeiro e 15, 16, 18, 19, 21 e 22 do mesmo mês em São Paulo.

Diante da situação, a banda não teve alternativa e por isso publicou uma nota oficial em inglês e também em português em suas redes sociais nesta terça-feira (4) para avisar os fãs sobre o caso.

Os músicos deixaram claro que os shows não serão cancelados, mas adiados para o início de 2023. “Estamos trabalhando para ter novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias”, informou o texto.

“Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde do Chris”, completou a declaração.

A banda pediu que os fãs guardem seus ingressos comprados, pois eles serão válidos para as novas datas. No entanto, será dado o reembolso para quem optar não comparecer aos shows no ano que vem.

Coldplay cancelado no Brasil não está, apenas adiado. Veja a declaração oficial na íntegra:

Olá a todos Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias. Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde do Chris. Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas reagendadas. elas acontecerão no início de 2023 e serão anunciadas muito em breve. No entanto, atenderemos a todas as solicitações de reembolso de ingressos – que estará disponível no ponto de venda. Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível. A todos os afetados, por favor, aceitem nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio.

Em setembro, a banda se apresentou no Rock in Rio. Relembre:

