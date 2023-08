Quando vai ser o show do Alok em Copacabana e como assistir

O DJ Alok realiza um show gratuito na Praia de Copacabana no sábado, 26, em comemoração aos 100 anos do hotel Copacabana Palace. A expectativa é de que 1 milhão de pessoas comparecem ao show, que também será transmitido pela televisão e internet.

Que horas começa o show do Alok em Copacabana?

A apresentação de Alok está marcada para às 20h na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com duas horas de duração, o evento será transmitido em tempo real pelo Multishow e Globoplay.

O DJ se apresenta em um palco em formato de pirâmide giratória com quase 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. A estrutura conta ainda com coberta de luz de led, quatro torres de som com iluminação nos vértices e outras seis torres com painel de led, três viradas para cada lado.

Haverá ainda uma queima de fogos sincronizada com a música e um espetáculo com 200 drones do céu de Copacabana. O DJ também traz para o palco integrantes da bateria e casais de mestre-sala e porta-bandeira de 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

O evento contará com uma estrutura e esquema de segurança muito parecido com o réveillon de Copacabana. A partir das 12h do sábado, haverá interdições e desvios de itinerários na Avenida Atlântica e Av. Princesa Isabel - ônibus que passam pelas avenidas terão os trajetos alterados.

O metrô também vai operar em esquema especial. As estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo vão funcionar das 5h de sábado até 1h de domingo. As demais ficarão abertas apenas para desembarque.

Alok é um dos mais conhecidos DJs brasileiros e é presença confirmada em grandes eventos, como o palco principal do Tomorrowland - o evento é o maior festival do mundo de música eletrônica. Além de marcar presença na edição da Bélgica, o goiano também está confirmado na edição brasileira que acontece em outubro.

Em 2021, Alok ficou em 4º lugar no ranking dos melhores DJs do mundo feito pela revista DJ Mag, a mais conceituada do gênero.

Alok soma no mais Spotify mais de 23 milhões de ouvintes, sendo o brasileiro mais escutado no mundo. Em sua página no Instagram, são mais de 28 milhões de pessoas que o acompanham diariamente.

Como assistir o show ao vivo?

O show de Alok será transmitido pelo Multishow e Globoplay. A Globo exibirá os melhores momentos no sábado, logo após a "Faixa Combate - Jungle Fight".

O sinal do Multishow será liberado gratuitamente para os não assinantes do Globoplay. Basta ter um cadastro para assistir a apresentação.

Onde vai passar o show do Alok na televisão

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Pela internet gratuitamente

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

Passo 2: clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma.

Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro inserindo os dados solicitados pelo sistema. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.

Passo 3: feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’ no horário da transmissão.

Pela Rede Globo

Sintonize na Globo às 01h, horário de Brasília, logo após a "Faixa Combate - Jungle Fight". A emissora exibe apenas um complicado de 25 minutos dos melhores momentos.

