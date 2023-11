Que horas termina o show do RBD no Rio de Janeiro? (10/11)

Que horas termina o show do RBD no Rio de Janeiro? (10/11)

O segundo show do RBD no Rio de Janeiro acontece nesta sexta-feira, 10, no Estádio do Engenhão. Com duração aproximada de um pouco mais de 2 horas, os fãs devem ficar atentos durante a volta para casa para o horário de funcionamento dos trens da SuperVia e do MetrôRio, além das ruas interditadas, que alteram os trajetos de ônibus.

Quanto tempo dura o show RBD?

O show do RBD tem duração de, aproximadamente, 2 horas e deve acabar por volta das 22h30. O início está marcado para as 20h30, mas vale lembrar que o horário do término da apresentação depende de haver atrasos ou não. Na primeira noite no Rio de Janeiro, os mexicanos entraram 17 minutos depois do previsto, conforme relato de fãs que estavam no evento.

O publico que comparecerá aos shows poderá entrar no Estádio Nilton Santos a partir das 16h. No Brasil, não haverá banda de abertura - os fãs que chegarem cedo terão que esperar 4h30 antes do início da apresentação dos mexicanos.

Na primeira noite, o RBD subiu ao palco com looks das mesmas cores da bandeira do Brasil, levando os fãs à loucura e, como nas apresentações anteriores, os mexicanos começaram com o hit "Trás de Mi". Homenagens ao público brasileiro não faltaram, com trocas de roupas que também traziam a bandeira do País estampada.

Os fãs não deixaram a desejar no quesito coro - nos vídeos publicados na web, é possível ouvir o público cantando mais alto que os próprios artistas, que ficaram impressionados com a receptividade dos brasileiros.

O RBD apresenta músicas de todos os álbuns do grupo laçados no auge da carreira. São 25 faixas, incluindo medleys e momentos solo de um dos integrantes. Entre os hits mais esperados, estão "Aún Hay Algo", "Ser o Parecer", "No Pares", "Sálvame" e "Rebelde".

Como voltar do show do RBD?

A Prefeitura do Rio de Janeiro, em conjunto com a CET-Rio, implantou um esquema especial para melhorar o fluxo na chegada e saída dos shows do RBD no Engenhão. Além da interdição das ruas ao redor do estádio, o horário de funcionamento do trem e do metrô sofrem alterações.

Metrô: horário de embarque da estação Central do Brasil/Centro será estendido até 1h30 e feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). Demais estações funcionam no horário normal e ficarão abertas apenas para desembarque.

Trem: na volta, estação Olímpica de Engenho de Dentro permitirá o embarque até às 00h30. Demais estações ficarão abertas apenas para desembarque.

Interdições

As seguintes vias serão interditadas para viabilizar a chegada e saída das pessoas para o evento:

Dias 09/11 (quinta-feira) e 10/11 (sexta-feira), das 16h às 2h do dia seguinte:

-Rua Dr. Padilha entre R. Arquias Cordeiro e R.das Oficinas;

Dias 09/11 (quinta-feira) e 10/11 (sexta-feira), das 19h às 2h do dia seguinte:

-Rua Dr. Padilha entre R. Piauí x R. das Oficinas;

-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

-Rua José dos Reis;

-Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Comendador João C. de Almeida;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Coronel Cunha Leal;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.

A partir das 23h do dia 08/11 às 2h do dia 11/11:

-Rua Dr. Padilha;

-Rua José dos Reis entre Rua Bento Gonçalves e número 658;

-Rua Bento Gonçalves, entre a Rua José dos Reis e a Rua Guineza;

-Rua Guineza;

-Rua Afonso Ferreira;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

-Rua Benício de Abreu;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.

A partir das 16h do dia 09/11 às 2h do dia 10/11 e a partir das 16h do dia 10/11 às 2h do dia 11/11:

-Rua José dos Reis entre Rua Goiás e Rua Bento Gonçalves;

-Rua José dos Reis entre Rua Henrique Scheid e número 658.