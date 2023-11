Que horas é o show do RBD hoje, dia do 2º show no Rio (10/11)

Que horas é o show do RBD hoje, dia do 2º show no Rio (10/11)

O segundo show do RBD acontece nesta sexta-feira, 10, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O grupo mexicano sobe ao palco mais uma vez na capital fluminense depois de ter emocionado os fãs na noite de abertura na quinta-feira com um setlist recheado de hits. Vai comparecer ao evento? Veja que horas começa a apresentação de hoje.

Horário do show do RBD hoje

O show do RBD está previsto para começar às 20h30 (horário de Brasília), conforme divulgado pela produtora Live Nation. Os portões do Engenhão serão abertos a partir das 16h, dando início à correria pelos melhores lugares. Não há show de abertura para as apresentações no Rio de Janeiro. A apresentação dura mais de 2 horas e deve acabar por volta das 22h30.

A Live Nation também deu algumas informações sobre a fila para os fãs que estão acampados na porta do estádio. A separação por setor começou a ser feita às 21h de quinta pelos orientadores, que conduzem o público para os portões referentes a cada setor.

O fechamento das barracas acontece hoje, às 8h. A produção pede que até este horário todos estejam em seus lugares, pois as tendas montadas pelos fãs serão retiradas e aqueles que chegarem depois irão para o final da fila. Depois da organização dos setores, os fãs só terão que aguardar o horário da abertura dos portões.

A produção também pede atenção em relação aos itens permitidos no show do RBD. Objetos proibidos serão descartados no momento da revista pessoal.

Cada setor possui uma entrada diferente. Confira a lista e atente-se para não errar o local:

Pista Premium: Portão Norte (Rua das Oficinas, 125)

Pista e Cadeira Sul: Portão Sul (Rua Arquias Cordeiro, 1396)

Camarote Oeste, Cadeira Superior e Inferior Oeste (Rua José dos Reis, 359)

Cadeira Superior e Inferior Leste (Rua Dr. Padilha, 164)

Camarote Leste, Estacionamento 1 e Portão Norte (Rua das Oficinas, 125)

Vai ter transmissão do show do RBD hoje?

O show do RBD não será transmitido. Nenhuma apresentação do grupo mexicano terá exibição online, já que as grandes emissoras e streamings só adquirem os direitos de transmissão em grandes festivais, como The Town, Rock in Rio e Lollapalooza, por exemplo.

No entanto, os fãs que não vão comparecer ao evento podem acompanhar tudo através das redes sociais. Alguns fãs-clubes do RBD estão publicando dezenas de vídeos e fotos das apresentações no X (Twitter) e no Instagram, como @PortalRBD, @rbdmaniaco e @RBDPortalBrasil.

Vale lembrar que todos os ingressos para as apresentações em solo brasileiro já estão esgotados. Após os shows no Rio, o grupo mexicano segue para São Paulo, onde sobe ao palco no Estádio do Morumbi nos dias 12 e 13 de novembro e nos dias 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque.

10 de novembro - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

12 de novembro - Estádio do Morumbi, São Paulo

13 de novembro - Estádio do Morumbi, São Paulo

16 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

17 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

18 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

19 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

Como chegar e sair do show?

O público que utilizará o transporte público para voltar para casa deve se atentar aos horários de funcionamento dos trens e metrôs do Rio de Janeiro, que terão esquema especial para atender ao público.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, em conjunto com a CET-Rio, montou um esquema de trânsito para facilitar a entrada e saída dos fãs que vão ao Engenhão. As informações foram divulgadas pelo portal oficial da cidade.

Trens

Os trens da SuperVia operam com a grade horária normal de dias úteis e oferecem viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro, com partida da plataforma 4 e intervalos de 40 minutos entre 16h50 e 20h10.

Na volta, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Olímpica de Engenho de Dentro, que funcionará até às 00h30 para embarque do público.

Importante ressaltar que a a integração com o MetrôRio só poderá ser realizada na estação Central do Brasil. A SuperVia recomenda que os bilhetes sejam comprados antecipadamente.

Metrô

O MetrôRio também estende o horário de funcionamento para atender ao público. A estação Central do Brasil/Centro permitirá o embarque até às 01h30 e será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil).

Já as demais estações funcionarão de acordo com a grade horária normal, das 5h à meia-noite. No entanto, nos dias dos shows, elas ficarão abertas apenas para desembarque. A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 será realizada entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

