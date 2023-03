Quem vai substituir o Drake no Lollapalooza 2023 em SP?

O cantor Drake cancelou seu show no Lollapalooza Brasil neste domingo, 26 de março. O artista era o mais aguardado da noite, mas será substituído por Skrillex , no palco principal, a partir das 21h, conforme divulgou a produção do evento.

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.", diz um comunicado publicado por Drake nas redes sociais.

Diante do cancelamento, a organização do festival informou que os titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 têm possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso.

Segundo os organizadores, o link da Política de Reembolso estará disponível no site oficial: www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos.

SAIBA: POR QUE O DRAKE CANCELOU O SHOW?

Quem é Skrillex que vai tocar no lugar de Drake no Lollapalooza?

Skrillex, 34, nasceu como Sonny John Moore em 15 de janeiro de 1988. Ele é um DJ americano, produtor musical e músico.

Em 2004 ele era o vocalista de uma banda de hardcore, From First to Last, mas saiu em 2007 para seguir carreira solo. Sua fama vem do gênero de música eletrônica e ele ganhou um total de oito prêmios Grammy , mais do que qualquer outro artista de música eletrônica.

Em 2012, ele ganhou o prêmio de Artista de Música Eletrônica do Ano da MTV . Skrillex colaborou com grandes artistas como Diplo , Justin Bieber e Zedd.

Skrillex começou sua carreira como vocalista principal da banda emo From First to Last antes de seguir uma carreira totalmente diferente - um produtor de EDM. O caminho de Skrillex para o estrelato foi a música eletrônica, algo que os críticos de música nunca previram.

Apesar de ser um dos DJs e produtores mais conhecidos, poucas pessoas sabem inteiramente sobre a vida pessoal de Skrillex.

CONHEÇA UMA DAS MÚSICAS MAIS POPULARES DO DJ NO YOUTUBE