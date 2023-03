Por que o Drake cancelou o show no Lolla?

Drake cancelou o show no Lollapalooza Brasil que aconteceria neste domingo, 26. O rapper, que era a atração principal do último dia de evento no Autódromo de Interlagos, já causou polêmica em passagens anteriores pelo país. Ele será substituído pelo DJ Skrillex no palco principal.

Show do Drake foi cancelado?

De acordo com a publicação feita pelo festival, o cancelamento do show aconteceu devido a "circunstâncias imprevistas" com membros da equipe da famoso. "Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isto está fora de seu controle. Desculpas", diz o comunicado.

Segundo Léo Dias, do jornal Metrópoles, Drake já havia cancelado sua presença no after do Lolla que aconteceria no Hangar Campo de Marte após o show. O canadense comunicou de última hora que não compareceria mais ao evento, fazendo com que os organizadores corressem para não ter mais prejuízo.

Não é a primeira vez que Drake decepciona fãs brasileiros. Em 2019, a apresentação do artista no Rock in Rio foi marcada por uma série de polêmicas - o famoso cancelou a transmissão ao vivo de seu show e teria se recusado a comer pratos típicos brasileiros preparados pelos chefs do hotel em que estava hospedado.

O DJ Skrillex entra no lugar de Drake às 21h, no Palco Budweiser, encerrando o evento.

Veja o anúncio na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

VEJA TAMBÉM