Quem vai tocar dia 4 no Rock in Rio: Justin Bieber e mais

Justin Bieber é quem vai tocar dia 4 no Rock in Rio. O cantor canadense é a principal atração do Palco Mundo neste domingo, que também recebe as cantoras Iza e Demi Lovato e a banda Jota Quest. O shows serão transmitidos pelo Multishow a partir das 15h, horário de Brasília.

Quem vai tocar dia 4 no Rock in Rio? Shows e horários do Palco Mundo

Os shows do Palco Mundo começam às 16h15, horário de Brasília, com a banda Jota Quest. O grupo liderado por Rogério Flausino entrou na programação após o trio de rapper Migos, que estavam escalados para o domingo, cancelar a apresentação no festival.

Em seguida, quem chega para agitar o evento é a cantora Iza. Famosa pelos hits ‘Pesadão’ e ‘Ginga’, a paulista entra no Palco Mundo às 18h25. A famosa lançou recentemente o EP ‘Três’ e deve apresentar as novas faixas junto com seu repertório de sucesso do álbum Dona de Mim.

Às 20h30, Demi Lovato sobe ao palco com sua fase roqueira e apresenta as faixas de seu novo trabalho ‘Holy Fuck’, junto com novas versões de seus sucessos, incluindo ‘Cool for The Summer’. Antes de chegar no Rio de Janeiro, a cantora fez dois shows em São Paulo.

A terceira noite do evento termina com o show do astro canadense Justin Bieber. Depois de rumores de cancelamento que agitaram as redes sociais na última sexta, o cantor vai acalmar o coração dos fãs que estavam aflitos e se apresenta no Palco Mundo às 23h.

As apresentações serão transmitidas pelo Multishow (Canal 42), Globoplay e G1. É possível acompanhar os shows gratuitamente pela internet.

Horários

23h00 – Justin Bieber

20h30 – Demi Lovato

18h25 – Iza

16h15 – Jota Quest

Quem vai cantar no Palco Sunset no domingo?

Os shows no Palco Sunset começam às 15h10, horário de Brasília, neste domingo, com apresentação do rapper Matuê.

Às 17h20, Luísa Sonza sobe ao palco para apresentar seu repertório de hits. A loira contará com a presença de Marina Sena, famosa pela faixa ‘Por Supuesto’, e as duas devem fazer performances de algumas músicas juntas. A voz de ‘Braba’ já até compartilhou alguns vídeos e fotos dos ensaios em suas redes sociais.

Emicida sobre ao palco às 19h30 e traz convidados especiais. Se juntam a ele Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e o Pastor Henrique Vieira. Por fim, Gilberto Gil e sua família encerram os shows no Palco Sunset às 21h55.

Os shows também serão transmitidos pelo Multishow (Canal 42), Globoplay e G1.

Horários

21h55 – Gilberto Gil com família

19h30 – Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

17h20 – Luísa Sonza com Marina Sena

15h10 – Matuê

New Dance Order e Espaço Favela

O público ainda pode acompanhar os shows do New Dance Order, palco de música eletrônica, e do Espaço Favela, que serão transmitidos no canal Bis (canal 120 na Claro, 131 na Oi e 160 na Sky) e Globoplay.

Quem abre o palco eletrônico é o DJ Maz, às 16h. Öwnboss e Gabe tocam sets às 17h e 18h, respectivamente. O destaque do dia é o duo carioca Cat Dealers, que recentemente tocaram em grandes festivais pelo mundo incluindo o palco principal do Tomorrowland e EDC Las Vegas. O show começa às 19h15. Também tocam no palco Dubdogz, Sickick, Samhara, Liu e Lost Frequencies, que seguem com a festa até às 4h.

Já no Espaço Favela, o cantor Taylan abre o dia de shows, seguido de Buchecha. O grupo Funk Orquestra será o último a se apresentar.

New Dance Order

02h30 – Lost Frequencies

01h – Liu

23h15 – Samhara

22h15 – Sickick

20h45 – Dubdogz

19h15 – Cat Dealers

18h – Gabe

17h – Öwnboss

16h – Maz

Espaço Favela

20h05 – Funk Orquestra

17h55 – Buchecha

16h30 – Taylan

Shows não televisionados

Palco Supernova

19h30 – Lil Whind (Whindersson Nunes)

17h30 – Wc no Beat & Convidados Felp22, Hyperanhas e MC TH

Rock District

19h10 – Evandro Mesquita e The Fabulous Tab

17h – Lucy Alves

15h20 – Fonk’s Gang

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h – Betta