Show de Paul McCartney em SP em transmissão? Veja programação

Paul McCartney está no Brasil, e entre as novidades da passagem do ex-Beatle é que um dos seus shows terá transmissão ao vivo pela internet. Veja a programação.

Como assistir o show do Paul McCartney?

No próximo sábado, dia 16 de dezembro, oPaul McCartney vai se apresentar no Maracanã e o show será exibido ao vivo pelo Star+. A apresentação vai começar às 21h (de Brasília).

Mas para acompanhar a transmissão é necessário ser cliente do serviço para conseguir acessar a live, que cobra R$ 40,90 no plano mensal e R$329,90 no anual, mas também oferece pacotes de combo, como assinatura com Disney+ incluso, Globoplay, entre outras variações.

Caso ainda não seja cliente, é preciso criar uma conta por lá. O primeiro passo é acessar o endereço https://www.starplus.com/pt-br e depois clicar no botão "assine agora". Em seguida, será preciso informar um e-mail válido e depois clicar em "continuar".

A transmissão do show de Paul McCartney no Maracanã já tem uma página na plataforma, então é possível clicar em "adicionar à lista" para já deixar o conteúdo salvo no seu perfil. No dia 16, é só entrar no Star+ e dar play na live.

A apresentação tem duração de 3 horas e o repertório inclui 39 canções.

Próximos shows de Paul McCartney no Brasil

- 10 de dezembro, domingo - São Paulo, Allianz (sem transmissão)

- 13 de dezembro, quarta-feira - Curitiba, Estádio Couto Pereira (sem transmissão)

- 16 de dezembro, sábado - Rio de Janeiro, Maracanã (com transmissão ao vivo)

