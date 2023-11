Veja quais são as atrações confirmadas do Rock in rio 2024. - Foto: Reprodução/Instagram/@rockinrio

Veja as atrações confirmadas no Rock in Rio 2024 até agora

As primeiras vendas do Rock in Rio 2024 estão perto de começar e a organização do evento já começou a soltar quais artistas marcarão presença no festival, que ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Veja as atrações confirmadas até agora.

Quem serão os headliners do Rock in Rio 2024

O Rock in Rio 2024 anunciou que Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone e Ludmilla estarão entre as principais apresentações do festival. O dia em que cada um se apresentará será revelado na programação completa, anunciada próxima dos dias do evento, que ocorrerá em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

Joss Stone foi o primeiro nome internacional divulgado pelo evento, a famosa de 36 anos é do Reino Unido e é uma voz poderosa do Soul. Ela é conhecida por hits como Super Duper Love e Fell in Love With a Boy e esteve há pouco tempo no Brasil, pois substituiu o ex-one direction Liam Payne no The Town, em setembro de 2023.

Em seguida, foi momento do público descobrir que Ed Sheeran será mais um dos headliners do Rock in Rio 2024. O ruivo de 32 anos veio ao Brasil pela última vez em 2019, quando se apresentou em São Paulo e Porto Alegre com a turnê, Divide Tour, a maior de sua carreira até hoje, dedicada ao álbum ÷ (Divide), que tem no repertório sucessos como Shape of You, que bateu seis bilhões de visualizações no Youtube, Perfect, Galway Girl, Castle on The Hill, entre outras. Na apresentação no Rio, o cantor deve também trazer outras canções, já que lançou um novo álbum em 2023, Autumm Variations.

A última atração internacional confirmada até agora é o cantor Ne-Yo, o veterano de 44 anos do estilo R&B está na indústria da música desde 2006, quando lançou o álbum de sucesso In My Own Words, que trazia os hits Stay, When You're Mad, So Sick, entre outros. Desde então, ele já ganhou parceiras com diversos artistas de renome como Beyoncé, Bebe Rexha, Pitbull, entre outros. Assim como Joss Stone, a outra headliner da edição, ele também esteve no Brasil há pouco tempo, no The Town 2023, em setembro.

Ludmilla é por enquanto é a única brasileira anunciada entre as principias atrações do evento. A famosa já se apresentou em outras edições e soma muitos elogios por suas performances. A carioca de 28 anos marcou presença também em outros grandes festivais nos últimos tempos, como o The Town e Lollapalooza.

O que é o Rock in Rio Card

O Rock in Rio Card é um ingresso sem data pré-definida que é disponibilizado para compra antes que a venda geral e o anúncio de todas as atrações do evento aconteçam. Sua vantagem está na garantia de conseguir ir ao evento no dia do seu artista favorito sem o perigo de se deparar com ingressos esgotados.

Ele garante a entrada em apenas um dia do evento e antes da abertura da venda geral os fãs com o Rock in Rio Card em mãos podem definir qual dia comparecerão na Cidade do Rock. É possível comprar até dois ingressos Rio Card por CPF, sendo que apenas um deles pode ser meia-entrada.

A venda do Rock in Rio Card 2024 começará no dia 7 de dezembro, às 19h00, no site da ticketmaster.com.br. Os valores vão variar de R$ 377,50 e R$ 755,00. Quem for cliente do Rock in Rio Club, nas categorias Fã ou Rock Star, terá direito de participar do pré-venda exclusiva que ficará no ar de 30 de novembro até 6 de dezembro. Para quem não sabe, o Rock in Rio Club é um programa de fidelidade que concede benefícios no festival.

Valores e datas

Inteira: R$ 755,00

Itaú 15%: R$ 641,75

Meia-entrada: R$ 377,50

Pré-venda Rock in Rio Club: 30 de novembro a 6 de dezembro

Venda geral Rock in Rio Card: 7 de dezembro

Quando começa a venda geral?

Somente em 2024 começará a venda geral dos ingressos do Rock in Rio, em que o público já escolhe o dia exato em que assistirá aos shows, pois nesta altura já há programação divulgada. O evento ainda não confirmou a data, mas deve ocorrer em meados de abril, assim como em outras edições.

Os valores da venda geral serão divulgados pouco antes da abertura das vendas, assim como a line up dividida por cada dia do evento. Quando a venda estiver liberada, o público poderá comprar seu ingresso pelo site ticketmaster.com.br

O evento é realizado no Parque Olímpico, conhecido como Cidade do Rock, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, esta edição marcará os 40 anos do festival. A faixa etária é de 16 anos, então menores de 16 precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais que estejam portando um termo de responsabilidade de acompanhante para a liberação da entrada.

