Show de Roger Waters em São Paulo vai ter transmissão?

Depois de passar por várias cidades brasileiras, neste sábado, 11, Roger Waters traz sua turnê This Is Not a Drill para São Paulo, em apresentação no Allianz Parque, que vai começar às 20h00. Show vai ter transmissão ao vivo pela internet? Entenda.

Dá para assistir o show de Roger Waters pela internet?

O show de Roger Waters hoje em São Paulo não vai ter transmissão via internet e nem por meio de algum canal de televisão ou plataforma streaming. A apresentação de amanhã, 12, ainda no Allianz, também não contará com nenhuma live.

Quem quer conferir o show do ex-Pink Floyd pela internet será que se contentar com as publicações de trechos da apresentação pelas redes sociais, postadas por fãs no Tiktok, Instagram, Twitter, entre outros.

A dica para conseguir conferir as gravações de quem estará no Allianz apreciando o show ao vivo é dar uma olhada nas hashtags sobre o assunto nessas redes sociais, o que ajuda a afunilar a busca. Você pode usar #RogerWaters, #PinkFloyd, #ThisIsNotADrill e #RogerWatersBrasil.

O show deste sábado, 11, está esgotado, mas quem não quer ficar de fora, ainda tem chance de comprar ingressos para a apresentação de domingo, 12. No site da Eventim, ainda é possível conseguir cadeira inferior, pista comum e pista premium. Cadeira superior e pacote vip estão esgotados.

Roger Waters está no Brasil desde outubro, ele se apresentou em Brasília, depois foi para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e agora está em São Paulo para seus últimos shows no país. Depois, ele seguirá para outros países da América do Sul. Em maio deste ano, ele deu a chance para o público conferir a turnê This is Not a Drill nas telas do cinema do Brasil e mais 40 países ao redor do mundo, com a exibição de seu show em Praga.

Setlist show Roger Waters

Uma das atividades favoritas dos fãs antes de comparecer a um show é memorizar todas as letras das canções que serão apresentadas. Nos últimos meses, o músico britânico não tem mudado muito as faixas da turnê This is Not a Drill, então confira a setlist para o show de hoje baseada nos últimos concertos dele:

1 - Confortably Numb

2 - The Happiest Days of Our Lives

3 - Another Brick in the Wall, Part 2

4 - Another Brick in the Wall, Part 3

5 - The Powers that Be

6 - The Bravery of Being Out of Range

7 - The Bar

8 - Have a Cigar

9 - Wish You Were Here

10 - Shine on You Crazy Diamond (parts VI-IX)

11 - Sheep

12 - In the Flesh

13 - Run Like Hell

14 - Déjà Vu

15 - Déjà Vu (Reprise)

16 - Is This the Life We Really Want?

17 - Money

18 - Us and Them

19 - Any Colour You Like

20 - Brain Damage

21 - Eclipse

22 - Two Suns in the Set

23 - The Bar (Reprise)

24 - Outside the Wall

