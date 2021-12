Spotify Wrapped 2021: como fazer a retrospectiva musical

A cada ano, o Spotify oferece aos seus usuários uma retrospectiva com as músicas mais ouvidas, mas também as mais ouvidas repetidamente, ou os gêneros que você preferiu. Esta retrospectiva está disponível apenas para usuários do Spotify e finalmente está chegou em 2021! Então veja como fazer a retrospectiva no Spotify Wrapped 2021.

Como fazer a retrospectiva no Spotify de 2021?

Para acessar seu Spotify Wrapped 2021, você tem duas opções: aguardar o recebimento do e-mail oficial do Spotify, que você pode abrir no seu telefone, mas também no PC, ou usar o link do Spotify Wrappe , que só funciona no app telefone.

O Spotify Wrapped do ano de 2021 está finalmente disponível e, para acessá-lo, você pode:

Abra o link no e-mail oficial do Spotify , que será enviado a todos os usuários do aplicativo

Use o link para o Spotify Wrapped 2021 ( fonte ). Este link só funciona no telefone , desde que você tenha o Spotify instalado

Se você passar por um link que abre no aplicativo, basta clicar na história no canto superior esquerdo para acessar todo o seu Spotify Wrapped. Em seguida, você encontrará todas as estatísticas em fotos relativas ao seu ano de 2021 na música. Pequenos questionários também estão disponíveis, para ver se vocês se conhecem bem!

Você aprenderá o número de artistas que ouviu, mas também a lista de seus podcasts favoritos, ou o número de minutos de escuta que teve em 2021.

Como funciona a seleção de músicas?

Todos os anos, desde 2017, o Spotify tem surpreendido seus ouvintes com seu Wrapped anual, uma experiência personalizada no aplicativo que celebra a música e os podcasts que você mais transmitiu naquele ano.

O Spotify Wrapped depende dos seus hábitos de escuta. É levado em consideração de 1º de janeiro a 31 de outubro de um determinado ano.

Qualquer pessoa pode obter seu embrulho simplesmente visitando o site oficial e conectando-o à sua conta do Spotify.

O recurso mostrará uma lista de todos os seus artistas favoritos, músicas e outras informações interessantes.

